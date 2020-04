Matovičove komunikačné chyby spôsobuje strach, zodpovednosť alebo neznalosť procesov vládnutia

Verejnosť predtým jeho prešľapy prehliadala

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Strach, zodpovednosť a obavy v kombinácii s funkciou či neznalosťou procesov vládnutia, spôsobujú komunikačné chyby zo strany predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO). Pre agentúru SITA to uviedol odborník na marketing Michal Ruttkay.Premiér je známy tým, že intenzívne komunikuje so svojimi voličmi aj prostredníctvom sociálnej siete. Cez svoje statusy vystavil kritike aj svojich koaličných partnerov, policajtov či mimovládne organizácie.Podľa Ruttkaya Matovič pochopil svoju unikátnu komunikačnú schopnosť, keď sa cez sociálne siete dokázal „vyškriabať“ z hranice zvoliteľnosti na súčasného lídra.Odborník podotkol, že Matovič používal sociálne médiá efektívne aj v predchádzajúcom období a prekonával tým svoju konkurenciu z bývalej vládnej garnitúry, či súperov z vtedajšieho opozičného tábora, respektíve dnešnej spolupracujúcej koalície. Kľúčom podľa neho bolo použitie správne volených správ pre správne vytypovanú cieľovú skupinu.„Samozrejme, aj pred voľbami robil komunikačné chyby a prešľapy, testoval dĺžku, početnosť, emóciu, ale v tej dobe verejnosť prešľapy v tej silnej početnosti prehliadala a venovala sa len komunikačným ‚highlightom'. Dnes je pozícia iná,“ ozrejmil Ruttkay.Chybovosť premiéra v tejto oblasti je podľa odborníka zatiaľ menšia ako „komunikačný a marketingový talent, ktorý pripomína schopnosti veľkých sektárskych vodcov“.Matovič prostredníctvom statusov na sociálnej sieti napríklad kritizoval policajtov za nezvládnutie situácie počas veľkonočných sviatkov, či mimovládne organizácie za ich vyjadrenia. Vymenil si aj niekoľko „ostrých“ názorov s koaličnými partnermi, napríklad s Richardom Sulíkom (SaS), Veronikou Remišovou (Za ľudí) či Mariánom Viskupičom (SaS).Ruttkay zdôraznil, že Facebook je komunikačná platforma rovnako dôstojná ako Twitter či iné médiá, ktoré nemôžu za obsah.„Môžu slúžiť ako informačný zdroj, ale na druhej strane aj ako rýchly ‚fackovací' nástroj, kde vulgarizmus, nespisovná dikcia či neférový úder prináša úspech v podobe lajkov. Zručné manipulatívne schopnosti prehodiť zlú hru na partnerov sa ukázali už pri tvorbe súčasnej vládnucej garnitúry. Súboj o ministra financií bol elegantným predvedením obratu a úniku z predchádzajúcej dohody o obsadení postu,“ myslí si odborník.Na otázku agentúry SITA, či má vláda šancu vydržať celé volebné obdobie, ak bude pokračovať v tomto štýle komunikácie, Ruttkay odpovedal, že záleží od miery úspechu, respektíve neúspechu jej lídra.„Submisívni a podriadení koaliční partneri nemajú samostatne schopnosť vzbury. Môžu byť len frfľoši, zradcovia a hlupáci, ktorí nechápu veľkosť rozhodnutí, podporenú zborom expertov očarených vodcom,“ priblížil odborník a dodal, že experti, ktorí majú iný názor, sa stávajú nepotrebnými.V prípade úspešného zvládnutia pandémie, reálnej záchrany ekonomickej úrovne a dôstojnosti ľudí to však podľa neho môžu zvládnuť. Budú však potrebovať aj iné schopnosti ako submisivitu k premiérovi. Poukázal predovšetkým na znalosti, vizionárske riešenia a projektové riadenie veľkých tímov.Premiér Matovič je funkcii od 21. marca, kedy jeho vládu vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová, no doteraz nepredstavil svoj tlačový odbor ani hovorcu. Hlavne zo začiatku si tlačové konferencie moderoval sám a aj v súčasnosti má takúto snahu. Ruttkay to prirovnal k stavbe domu.„Sám som to vymyslel, nakreslil, skontroloval, zmontoval. Nepotrebujem stolára, stavebný dozor, architekta. Som predsa renesančný a multifunkčný hrdina, vlastne kutil a ten zvládne všetko sám. Tak na čo funkčný tlačový odbor?“ uzavrel odborník.