Matovičove útoky na média zdvihli zo stoličky aj medzinárodné organizácie, kritike sa nevyhol ani Heger

Matovič nevie uniesť kritiku

Posilnenie ochrany novinárov





Pod vyhlásenie sa podpísali organizácie ČLÁNOK 19 Európa, Európske centrum pre slobodu tlače a médií (ECPMF), Európska federácia novinárov (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Medzinárodný tlačový inštitút (IPI), OBC Transeuropa (OBCT) a Reportéri bez hraníc (RSF).





6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodné organizácie pre slobodu médií a novinárov vyjadrili zdesenie nad verbálnymi útokmi na novinárov zo strany ministra financií a podpredsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO).Organizácie stoja za vyhlásením popredných šéfredaktorov slovenských médií, ktorí rétoriku ministra odsúdili a odmietli byť tlačení do mlčania. Matovičove vyjadrenia podľa organizácií narúšajú širšie snahy vlády o zlepšenie prostredia pre slobodu médií.Slovenského ministra financií vyzývajú, aby sa vyhol akýmkoľvek ďalším neodôvodneným obvineniam tlače a uznal, že verejní činitelia vo volených funkciách by mali byť pripravení prijať vyššiu úroveň verejnej kontroly, a tiež že sú povinní konať zodpovedne.Minister financií v posledných týždňoch prostredníctvom príspevkov na sociálnej sieti verbálne napádal médiá. Na pôde parlamentu zas Matovič obvinil médiá z korupcie. Nešpecifikoval, o ktoré médiá by malo ísť. Neskôr tiež v parlamente obvinil médiá zo šírenia klamstiev a ich prácu prirovnal k nacistickej propagande.Organizácie považujú tieto komentáre za neprijateľné útoky na nezávislú žurnalistiku. Podľa nich ide o prekročenie hraníc oprávnenej kritiky. Uvítali však obranu novinárov zo strany premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) i kritiku Matovičových vyjadrení od deviatich poslancov jeho hnutia OĽaNO.Opakovanie atakov by podľa organizácií mohlo narušiť širšie vládne snahy o zlepšenie slobody tlače. Parlament prijal legislatívne návrhy, ktoré prispejú k posilneniu ochrany dôvernosti novinárskych zdrojov i k zvýšeniu transparentnosti vlastníctva a financovania médií.Rezort spravodlivosti priniesol pozmeňujúce návrhy na rozšírenie pôsobnosti zákona o slobode informácií a zníženia trestov odňatia slobody za ohováranie. Z medzinárodného hľadiska sa Slovensko dostalo k Európskemu zákonu o slobode médií.Organizácie dúfajú, že v takomto reformnom programe bude slovenská vláda pokračovať. Veria tiež, že verbálne útoky na médiá sa skončia. Situáciu na Slovensku plánujú pozorne sledovať.