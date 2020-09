Matovičovi aj Kollárovi môže pomôcť Twitter, ľahšie by sa tak zviditeľnili na medzinárodnej scéne

Twitter by pomohol nadviazať kontakty

Na sociálnej sieti sú Korčok aj Klus

Účet prezidentky je určený zahraničnému publiku

21.9.2020 - Politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov si myslí, že Twitter by mohol pomôcť premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) i šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) zviditeľniť sa na medzinárodnej scéne.Podľa neho by mohli „vyvolať záujem o seba v zahraničí." Ako príklad dobrej komunikácie na menovanej sociálnej sieti uviedol prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Predseda vlády účet na Twitteri založený má, no posledný príspevok pridal ešte v máji 2016.„Kľúčový je však obsah, aký sa komunikuje a nie platforma. Pani prezidentka dobre komunikuje naše hodnoty. Pán premiér je výrazný svojou aktivitou na Facebooku a kým nebol pán Kollár jedným z najvyšších ústavných činiteľov, komunikoval prostredníctvom youtube," povedal Mesežnikov.Matovič i Kollár sú vo funkcii ešte krátko, a preto by im Twitter mohol podľa neho pomôcť nadviazať kontakty so zahraničnými politikmi.„Ak by chceli napríklad sprostredkovať svoj názor na situáciu v Bielorusku či okolo ruského politika Alexeja Navaľného, Twitter by bol dobrý nástroj," dodal Mesežnikov.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) vidí v prípade druhého a tretieho najvyššieho ústavného činiteľa veľký priestor na komunikáciu zahraničných i európskych otázok prostredníctvom Twitteru.„Mnohí ministri, prezidenti, predsedovia vlád i parlamentov v euroatlantickom priestore tlmočia svoje stanoviská vďaka tejto sociálnej sieti. V prípade amerického prezidenta Donalda Trumpa to dokonca vyzerá, že cez Twitter úraduje," doplnil Klus.On i minister zahraničných vecí Ivan Korčok (SaS) účty založené majú. „Je bežné, že na nich vyjadrujeme rôzne poďakovania či obavy, prípadne komunikujeme dôležité štátne výročia, lebo oslovia aj zahraničných čitateľov," uzavrel štátny tajomník.Účet prezidentky Zuzany Čaputovej na Twitteri je primárne určený zahraničnému publiku. Hlava štátu cez neho predkladá kľúčové stanoviská v otázkach zahraničnej politiky. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.Odlišujúcim znakom je v porovnaní s inými profilmi prezidentky na sociálnych sieťach to, že na ňom komunikuje v angličtine. Frekvencia jej príspevkov sa podľa Strižinca odvíja od aktuálneho politického diania.