Matovičovi neprešli odmeny za účasť vo voľbách, opozícia jeho návrh prirovnala ku korupcii

Regionálne referendum a eurovoľby

Matovič odmietol kritiku opozície

14.2.2023 (SITA.sk) - Plénum do druhého čítania neposunulo novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Cieľom návrhu bolo zaviesť odmenu za účasť na parlamentných voľbách vo výške desať percent zo všetkých poplatkov štátu.Taktiež sa malo znížiť započítanie prednostných hlasov vo voľbách do Národnej rady SR a vo voľbách do Európskeho parlamentu z troch na jedno percento.Návrhom sa taktiež mali legislatívne upraviť prezidentské voľby poštou a zabezpečiť distribúciu zoznamu kandidátov aj vo voľbách do orgánov samosprávy do domácností.Pri regionálnom referende sa mal znížiť počet potrebných podpisov pod petíciu na desať percent a znížiť kvórum na 25 percent.Návrh do parlamentu predložila skupina poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Poslanci ďalej navrhovali zrušiť povinnosť poskytovať transparentný účet pre banky, ktoré nevedú platobné účty spotrebiteľom.Šéf OĽaNO Igor Matovič v pléne odmietol kritiku z radov opozície, že ide o volebnú korupciu. Ako povedal, volebná korupcia je, keď niekto niekoho priamo alebo nepriamo motivuje a nabáda k tomu, aby volil niekoho konkrétneho alebo aby nešiel voliť vôbec. Naopak, ich návrh počíta s odmenou za to, že ľudia budú voliť.