Matovičovo ministerstvo chce zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu s pripomienkami schválila návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým by sa mal do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy.Návrh reaguje na novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj na programové vyhlásenie, ktoré počíta so zavedením záväzných rozpočtových pravidiel na strednodobom horizonte prostredníctvom výdavkových stropov. Navrhuje sa, aby limity verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy schvaľoval parlament.V prípade viazaných nevyčerpaných, najmä kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, sa navrhuje, aby bolo možné povoliť prekročenie limitu výdavkov tak, aby sa zabezpečil súlad s limitom verejných výdavkov. Ak sa príjmu rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte, navrhuje sa povoliť len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov.Doplní sa povinnosť pre všetky subjekty verejnej správy, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, vrátane správcov kapitol, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, dodržať limit verejných výdavkov.Ministerstvo financií upraví pôsobnosť na oznamovanie limitov, ako aj komunikáciu v rámci monitorovania plnenia. Rezort zároveň bude manažovať neprekročenie celkového limitu verejných výdavkov počas roka. Za týmto účelom ministerstvo financií zabezpečí monitoring plnenia limitov verejných výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy a na základe analytického posúdenia vyzve subjekty verejnej správy pod celkovým limitom verejných výdavkov na prijatie opatrení na dodržanie limitov.Zámerom Ministerstva financií SR po prechodnom období, na ktoré sa bude limit verejných výdavkov určovať, je predĺženie rozpočtového horizontu z troch na štyri rozpočtové roky. Nevyhnutným predpokladom pre tento krok je zvýšenie kvality trojročného rozpočtu prostredníctvom posilnenia princípu kontinuálneho rozpočtovania a zostavovania rozpočtu verejnej správy vychádzajúceho zo scenárov nezmenených politík.