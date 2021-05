Matovičovo ministerstvo dáva ruky preč od vyplácania dotácií na nájomné, peniaze vraj môže nájsť aj Sulík

Sulík vraj môže nájsť peniaze

Druhé kolo dotácií na nájomné

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR môže samé vyčleniť finančné prostriedky na vyplácanie dotácií na nájomné a nemusí čakať na rozhodnutie rezortu financií.Takto ministerstvo vedené Igorom Matovičom reagovalo na vyhlásenia o tom, že brzdí poskytovanie uvedenej pomoci.„Rezort financií zdôrazňuje, že ministerstvo hospodárstva malo a má možnosti, ako v prípade nevyhnutnej potreby nájsť a dočasne vyčleniť potrebné prostriedky zo svojho vlastného rozpočtu, či už úsporou alebo presunom z iných oblastí. Pomoc pre podnikateľské subjekty preto neviazne na ministerstve financií," skonštatoval rezort pre agentúru SITA.Zároveň pripomenul, že zdroje na tento účel sú zahrnuté v novele štátneho rozpočtu, ktorá momentálna čaká na schválenie v parlamente. Podľa nej by ministerstvo hospodárstva mohlo mať na vyplácanie nájmov k dispozícii ešte ďalších 20 mil. eur.Rezort hospodárstva vyplatil v druhom kole dotácií na nájomné viac ako 49 mil. eur. Pomoc poskytlo takmer 35-tisíc žiadateľom. Minulý týždeň zároveň informoval, že aktuálne pomoc nepokračuje tak, ako by mala, keďže čakajú na uvoľnenie ďalších zdrojov zo strany ministerstva financií.Druhé kolo dotácií na nájomné by pritom malo byť posledné. V prípade ďalších obmedzení podnikateľov pre pandémiu už plánoval rezort hospodárstva postupovať podľa pravidiel univerzálneho odškodňovacieho zákona. Jeho prípravu má v kompetencii ministerstvo financií. Na jeho predstavenie sa stále čaká.Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR.