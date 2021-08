Matovičovo ministerstvo reaguje na kritiku, pri očkovacej lotérii mysleli už od začiatku na hendikepovaných ľudí

Využiť môžu asistenciu tretej osoby

Výnimka predstavuje riziko

SaS kritizovala priebeh

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR sa otázkou inklúzie zaoberalo už od začiatku tvorenia projektu Byť zdravý je výhra. Ako uviedol tlačový odbor rezortu, cieľom bolo nájsť čo najlepšie a zároveň bezpečné spôsoby, ako hendikepovaným ľuďom umožniť zúčastniť sa na súťaži s reálnou možnosťou výhry.Už od spustenia registrácie ministerstvo hendikepovaným umožnilo, aby využili asistenta alebo iného človeka, ktorému dôverujú, aby im s prihlasovaním pomohol. Napríklad, keď hendikepovaný súťažiaci priamo nevlastní bankový účet, mohol zadať IBAN svojho blízkeho.Ministerstvo financií sa však ďalšej diskusii o otázke inklúzie nebráni. Rezort podľa jeho tlačového odboru ocení akýkoľvek konštruktívny návrh a je otvorený sa ním zaoberať.Ako ministerstvo pripomenulo, postup v prípade hendikepovaných osôb je špecifikovaný v prvom dodatku, ktorý je zverejnený na webe mfsr.sk. Jeho finálnu verziu zverejnili ešte pred spustením samotného žrebovania.Slabozraké alebo nevidiace osoby môžu v prípade, ak je heslo vo vysielaní zobrazené, využiť na jeho zistenie asistenciu tretej osoby. V prípade, ak je vyžrebovaná nepočujúca osoba alebo človek s iným postihnutím sluchu či vyjadrovania, na zistenie hesla a jeho zodpovedanie môže využiť asistenta.Ak ide o súťažiaceho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená v rozsahu potrebnom pre účasť na súťaži, môže ho automaticky zastúpiť jeho asistent. Ak ide o súťažiaceho, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý a odkázaný na sprievodcu, ten je ho rovnako oprávnený v súťaži zastúpiť.Ministerstvo financií upozorňuje, že každá výnimka z osobnej účasti súťažiacich predstavuje potenciálne riziko, že najzraniteľnejší súťažiaci sa stanú obeťou zneužitia zo strany podvodníkov.Napriek tomu rezort v spolupráci s odborníkmi zvažuje aj ďalšie možnosti inklúzie, avšak s primárnym dôrazom na to, aby neboli hendikepovaných ľudia vystavení riziku.„Chceme zároveň zdôrazniť, že heslo je potrebné uviesť len v prípade prémiových výhier, ktoré sa týkajú piatich výhercov do týždňa. Intenzívne však zvažujeme všetky spôsoby, ako hendikepovaným súťažiacim uľahčiť zodpovedanie hesla. Ďalších 10 125 výhier týždenne už nie je viazaných na živý prenos RTVS, a teda ani na zodpovedanie hesla,“ dodal tlačový odbor ministerstva.Podľa koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) je priebeh očkovacej lotérie nešťastný a diskriminačný. Liberáli zopakovali, že by vedeli využiť desiatky milióny eur efektívnejšie a rozumnejšie. Kritizujú aj fakt, že o výhru prišla pani, ktorá sledovala vysielanie cez internet.Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zároveň upozornil, že očkovacia lotéria je diskriminačná najmä pre nepočujúcich, nevidiacich či starších ľudí. Podobný názor má aj poslankyňa NR SR Jana Žitňanská. „Heslo, ktoré musí kontaktovaná osoba povedať je zobrazené na televíznych obrazovkách, čo spôsobuje, že osoba so zrakovým postihnutím je z výhry vylúčená. Keďže vyžrebované osoby sú kontaktované telefonicky, znamená to vylúčenie aj osôb so sluchovým postihnutím,“ uviedla v pondelok Žitňanská.