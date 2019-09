Matt Pottinger sa stane námestníkom bezpečnostného poradcu Trumpa

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. septembra (TASR) - Poradca Bieleho domu pre ázijskú politiku Matt Pottinger sa stane hlavným námestníkom poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Roberta O'Briena.O'Brien to oznámil v nedeľu na palube prezidentského špeciálu Air Force One, ktorý viezol Trumpa zo štátu Ohio do New Yorku, kde strávi väčšinu týždňa účasťou na podujatiach súvisiacich s Valným zhromaždením OSN, informuje tlačová agentúra Reuters.Trump minulý týždeň vymenoval O'Briena, veterána zahraničnej politiky, ktorý slúžil ako rukojemnícky vyjednávač USA, za svojho nového poradcu pre národnú bezpečnosť, nahradiac v tomto úrade Johna Boltona. Trump a výbojný Bolton sa rozchádzali v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey.Pottinger je bývalý novinár a bývalý príslušník Námornej pechoty Spojených štátov (USMC), ktorý od januára 2017, keď Trump nastúpil do prezidentského úradu, pomáhal pri vytváraní zahraničnej politiky Washingtonu v súvislosti s Čínou a Severnou Kóreou.vyhlásil O'Brien.Pottinger zohral kľúčovú úlohu v príprave Trumpových summitov so severokórejským vodcom Kim Čong-unom; dané diplomatické úsilie však nezaznamenalo výraznejší posun smerom k presvedčeniu Pchjongjangu, aby sa vzdal svojich jadrových zbraní.Bolton bol Trumpovým v poradí už tretím poradcom pre národnú bezpečnosť. O'Brien bol medzi piatimi kandidátmi na post nového poradcu, o ktorých Trump uvažoval.Ako mimoriadny poverenec prezidenta USA pre záležitosti rukojemníkov na ministerstve zahraničných vecí O'Brien úzko spolupracoval s rodinami amerických rukojemníkov a bol poradcom v otázkach rukojemníkov. Predtým, počas administratívy Georgea W. Busha a Baracka Obamu, pomáhal viesť verejno-súkromné partnerstvo ministerstva pre reformu súdnictva v Afganistane.Na začiatku svojej kariéry bol O'Brien vysokopostaveným právnikom v komisii Bezpečnostnej rady OSN, ktorá rozhodovala o nárokoch voči Iraku vzniknutých v čase vojny v Perzskom zálive.