Matthew Perry alias Chandler Bing z Priateľov, oslavuje päťdesiatku

Americký herec Matthew Perry prichádza na premiéru filmu "Ride" v Los Angeles 28. apríla 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Členovia hereckého obsadenia americkej situačnej komédie "Priatelia" pózujú 25. marca 1998 pre fotografov v stúdiu Channel 4. Na snímke /zľava doprava/ - Matt Le Blanc, Courtney Coxo, Matthew Perry, Jennifer Aniston a David Schwimmer. Neprítomná je len Lisa Kudrowová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Williamstown/Bratislava 19. augusta (TASR) – Matthew Perry, ktorý si zahral postavu Chandlera Muriela Binga v populárnom sitkome Priatelia, oslávi v pondelok 19. augusta 50. narodeniny.Matthew Langford Perry sa narodil 19. augusta 1969 vo Williamstowne v americkom štáte Massachusetts. Jeho otcom bol herec Bennet Perry a mamou Suzanne Perry Morrisnová, bývalá hovorkyňa kanadského premiéra Pierra Trudeaua. Rodičia sa rozviedli v čase synových prvých narodenín.Matthew vyrastal v Kanade, potom ako 15-ročný odišiel bývať k otcovi do Los Angeles. Želaním otca bolo, aby po ukončení strednej školy začal študovať na vysokej škole. Veľkou záľubou budúceho herca bol tenis, ktorému sa chcel venovať profesionálne. Po veľkom prehranom zápase sa rozhodol inak. Ťahalo ho to aj k filmu. Matthew totiž vždy v škole zabával spolužiakov a herecký talent po otcovi nezaprel.Týždeň po maturite dostal Matthew jednu z hlavných úloh v mysteriózno-komediálnom sitkome spoločnosti Fox, v seriáli Second Chance (Druhá šanca, 1987-88).Filmovú hviezdu urobila z herca postava Chandlera Binga v populárnom sitkome Friends (Priatelia 1994-2004). Šesticu hlavných hrdinov spolu s ním tvorili Jennifer Anistonová, Courteney Coxová, Lisa Kudrowová, Matt LeBlanc a David Schwimmer.Priatelia od filmových tvorcov Davida Cranea a Marty Kauffmanovej boli jedným z najpopulárnejších televíznych sitkomov v dejinách USA a ohromnému úspechu sa tešili na celom svete. Chandler, Monica, Phoebe, Joe, Rachel a Ross svoje príbehy rozpovedali počas desiatich sezón v 236 epizódach. Vďaka tomu sa všetkým z nich, vrátane Perryho, začali hrnúť lukratívne ponuky na celovečerné filmy.Matthew Perry sa stal úspešným newyorským manažérom Alexom Whitmanom, o ktorého manželských peripetiách s krásnou Mexičankou (Salma Hayek) rozpráva romantická komédia Fools Rush In (Len blázni sa ponáhľajú, 1997) v réžii Andyho Tennanta.Zaujal aj ako dobrodruh Leslie Edwards sprevádzajúci robustného a opileckého stopára (Chris Farley) pri dobývaní Západu na začiatku 19. storočia v komédii Almost Heroes (Takmer hrdinovia, 1998) v réžii Christophera Guesta. Divákov pobavil aj ako ambiciózny chicagský architekt Oscar Novak v romantickej komédii Three to Tango (Traja do tanga, 1999). Pod réžiu snímky sa podpísal Damon Santostefano.Neskôr hral v snímke Jonathana Lynna The Whole Nine Yards (Môj sused zabijak, 2000) a vo filme Serving Sara (Slúži Sáre, 2002) v réžii Reginalda Hudlina.Mathhew Perry prekvapil v romantickej konverzačnej komedii Numb (Zmätená duša, 2007) režiséra Harrisa Goldberga. Ako univerzálny herec dokázal, že vie zahrať takmer každý žáner.Bývalý hrdina svetoznámeho televízneho seriálu stvárnil v roku 2010 Bena Donovana - muža sústredeného iba na seba, sukničkára a manažéra rušného športového areálu - v sitkome americkej televízie ABC nazvanom Mr. Sunshine. Matthew Perry pomohol aj pri písaní scenára a produkcii komediálneho seriálu.Na divadelných doskách stelesnil výrazné úlohy v inscenáciách Naše mestečko, Za zvukov hudby, Divotvorkyňa, Pán múch. Svoj komediálny talent predviedol aj v úlohe kabaretného komika na scéne L. A. Connection.Herec sa v minulosti podrobil liečbe zo závislosti od alkoholu a liekov proti bolesti. Často si ho preto brali na mušku bulvárne médiá, ktorých stránky zapĺňal aj svojimi románikmi s herečkami Meg Ryanovou a Juliou Robertsovou.Na otázku médií, či by chcel ešte raz oživiť seriál Priatelia, odpovedal: