Matthews sa 40. gólom dotiahol na Ovečkina, brankár Merzlikins láme nováčikovské rekordy (video)

Campbellov víťazný debut

Veľký brankársky paradox

Výsledkové sumáre NHL



piatok:



















8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejisti si v piatkových zápasoch NHL nezahrali. Obrancovia Andrej Sekera a Martin Marinčin boli vo svojich tímoch iba zdravými náhradníkmi. Dallas prehral doma s Minnesotou 2:3 a Toronto zdolalo Anaheim 5:4 po predĺžení.V bránke Toronta zažil víťazný debut Jack Campbell, ktorý len pred dvoma dňami prišiel do tímu z Los Angeles a pripísal si 26 zákrokov. Veľký podiel na triumfe Maple Leafs mali aj jeho "hviezdni" útočníci John Tavares a Auston Matthews. Kapitán Tavares strelil dva góly a pridal aj asistenciu. Matthews jeden presný zásah doplnil tromi asistenciami.Víťazný gól strelil Tavares šesť a pol sekundy pred koncom predĺženia, keď v presilovke tečoval strelu Mitchella Marnera. Ten sa celkovo prezentoval tromi asistenciami. Toronto premrhalo náskok 3:1, s ktorým vstúpilo do tretej tretiny, ale napokon bralo dva body. "V tretej tretine sme nehrali dobre, nekorčuľovali sme, ale nakoniec sme dosiahli želaný výsledok," uviedol John Tavares, cituje ho portál NHL.Dôvod na malú oslavu navyše mal najlepší strelec Toronta Matthews, ktorý skóroval po štyridsiaty raz v sezóne. Dotiahol sa tým na Alexandra Ovečkina na líderskom poste medzi strelcami v NHL."Znamená to pre mňa veľa. Štyridsať gólov je šťastný pocit, ale zároveň poklona pred mojimi spoluhráčmi, s ktorými nastupujem každý večer na zápasy," skonštatoval 22-ročný Matthews. Štyridsaťgólovú sezónu zažil aj v ročníku 2016/2017, ktorý bol jeho premiérový v NHL.Dallas bez Sekeru prehral doma s Minnesotou, hoci na začiatku druhej tretiny viedol po zásahu Denisa Gurianova 2:0. Hrdinom hostí bol švédsky útočník Joel Eriksson Ek, ktorý strelil dva góly, pričom víťazný dosiahol 27 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Hráči Wild sa tešia z tretieho víťazstva v sérii a v tabuľke Západnej konferenciie im patrí 11. priečka s dvojbodovým odstupom na druhú pozíciu s voľnou kartou do play-off.Zápas Columbus - Detroit sa skončil domácim triumfom 2:0 a tento výsledok ukázal veľký brankársky paradox. Domácemu Elvisovi Merzlikinsovi stačilo na shutout 16 zákrokov, zatiaľ čo hosťujúci Jimmy Howard bol po 42 zákrokoch smutný z osemnástej prehry za sebou v zápase, v ktorom nastúpil.Dvadsaťpäťročný Lotyš Merzlikins sa teší z piateho shutoutu z ostatných ôsmich zápasov a druhého v sérii. S touto štatistikou sa stal prvým nováčikom v NHL, ktorému sa to podarilo od čias Franka Brimseka. Ten v sezóne 1938/1939 ako brankár Bostonu predviedol šesť shutoutov v siedmich zápasoch."Pre mňa sú pozitívne tímové víťazstvá. To jediné sa počíta," vravel Merzlikins. "Nezmenili sme svoj štýl hry, iba sme našli spôsob na strelenie dôležitých gólov. Preto začíname víťaziť v zápasoch, ktoré nám predtým nevychádzali. Dnes sme nastúpili proti tímu, ktorý nemal čo stratiť a mohol hrať bez zábran. Sú to pre nás dôležité dva body," zhodnotil kapitán Columbusu Nick Foligno.* Andrej Sekera (Dallas) bol medzi zdravými náhradníkmi* Martin Marinčin (Toronto) bol medzi náhradníkmi