Mattis v Macedónsku varoval pred zasahovaním Ruska do referenda

Minister obrany USA James Mattis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 17. septembra (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis pricestoval v pondelok do macedónskeho hlavného mesta Skopje s varovaním, podľa ktorého sa Rusko pokúša zasiahnuť do blížiaceho sa referenda o zmene názvu krajiny a jej vstupe do Severoatlantickej aliancie (NATO) šírením dezinformácií. Informuje o tom agentúra Reuters.Macedónsko stanovilo dátum referenda na 30. septembra. Obyvatelia by v ňom mali rozhodnúť o júnovej dohode so susedným Gréckom, podľa ktorej by sa názov krajiny mal zmeniť na "Republiku Severné Macedónsko". V prípade, že bude referendum úspešné, by malo z veľkej časti otvoriť cestu Macedónska k členstvu v NATO a Európskej únii (EÚ).Mattis je posledným spomedzi mnohých západných lídrov vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorí v uplynulom období navštívili Skopje a podporili dohodu s Gréckom.povedal Mattis, ktorý v macedónskom hlavnom meste strávi len niekoľko hodín. Ako dodal, že zasahovanie Moskvy ho znepokojuje. Washington sa domnieva, že proruské skupiny aktívne pracujú na zmarení referenda a Moskva sa pokúša podplácať jednotlivcov a šíriť dezinformácie.uviedol Mattis. Zároveň dodal, že nie je jasné, aké efektívne je úsilie Moskvy.Minister obrany USA by sa mal stretnúť aj s konzervatívnym prezidentom Gjorge Ivanovom, ktorý dohodu s Gréckom odmieta.Grécko v júli vyhostilo dvoch ruských diplomatov a ďalším dvom osobám zabránilo vo vstupe do krajiny za pokus o podplácanie predstaviteľov a vyvolanie demonštrácií v záujme zmariť dohodu, ktorá by Macedónsku umožnila vstup do NATO. Rusko obvinenia rozhodne poprelo a reagovalo podobnými vyhosteniami voči Grécku.NATO pozvalo Macedónsko na prístupové rokovania, uviedlo však, že krajina musí najprv zmeniť svoju ústavu a prijať nový názov. EÚ tiež oznámila, že stanoví dátum prístupových rokovaní s Macedónskom v závislosti s implementáciou dohody o názve krajiny.