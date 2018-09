Matúš Čák Trenčiansky, pán Váhu a Tatier, prichádza na divadelné dosky

Foto: NK FACTORY/Matúš Čák Trenčiansky Foto: NK FACTORY/Matúš Čák Trenčiansky

Bratislava 20. septembra (OTS) - Už v piatok 21. septembra prichádza na divadelné dosky Matúš Čák Trenčiansky, pán Váhu a Tatier. Autor Ľubo Horňák, speváci Jirka Zonyga, Martin Harich, Petra Maxinová, Lera a herec Peter Kočiš spolu s režisérom Petrom Weincillerom finišujú so skúškami. V obnovenej premiére vrátia na scénu muzikál o slávnom pánovi Váhu a Tatier, ktorý v stredoveku ovládal veľkú časť Slovenska a nebál sa ani uhorského kráľa. Česká muzikálová hviezda Jiří Zonyga bude bojovať, milovať a zrádzať v divadle Wüstenrot od 21. septembra.Historický príbeh jedného z najznámejších stredovekých veľmožov z pera autorov Ľuba Horňáka a Doda Gombára zavedie divákov do stredoveku na prelom 13. a 14. storočia.“ hovorí o príbehu autor hudbyĽubo Horňák písal pesničky novej rockovejšej generácii, v muzikáli zaznie aj veľký hit, ktorý skomponoval pre skupinu Elán s názvom „Tisíc a jeden krát“. Stredoveké Slovensko bolo zaujímavé, pretože malo medené bane. Meď bola strategická surovina, vyrábala sa z nej väčšina dôležitých vecí pre život.“, to všetko vie o postave Matúša autor hudbyHerca Petra Kočiša nevidíme často v muzikáloch, tu si zahrá rovno kardinála.“, teší sa populárny herecVisegrad je vynález postavy z muzikálu, kráľa Karola Roberta, ktorého si s chuťou zahrá spevák Martin Harich. Tento mladý kráľ pochopil, že v jednote je sila a zjednotil Poľské, České a Uhorské kráľovstvo a tak vznikol prvý projekt Visegrad.“, hovorí sympatickýMartin Harich hrá predstaviteľa nepriateľského tábora Matúša Čáka, ktorý sa ale nečakane zamiluje práve do dámy z jeho dvora.“, použil tvrdé výrazy o svojej postaveSkúšky vrcholia, speváci skúšajú rôzne hlasové polohy, dolaďujú sa tanečné čísla a kostýmové skúšky. S Petrou Maxinovou si zaspieva aj Lenka Rakárová, ktorej charakter postavy veľmi sedí jej temperamentnému hlasovému prejavu.“ opisuje charakter Lera.V muzikáli si zahrajú a zaspievajú Jiří Zonyga, Peter Kočiš, Martin Harich, Petra Maxinová, Lenka Rakárová, Milan Šimek, Otto Kollmann, Peter Pavlík a ďalší.Nenechajte si ujsť príbeh plný radosti, nenávisti, zlosti, smútku a lásky, premiéra bude 21. septembra 2018 v divadle Wüstenrot v bratislavskom Dome odborov. Vstupenky na muzikál Matúš Čák Trenčiansky si môžete kúpiť na www.ticketportal.sk a v divadle Wüstenrot v Bratislave.