Matvijenková varovala pred adopciami detí homosexuálnymi rodinami

Valentina Matvijenková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. júla (TASR) - Predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková zastáva názor, že ak homosexuálne rodiny dostanú právo adoptovať deti, povedie to k úpadku ľudstva. Uviedla to vo svojom vystúpení na Všeruskom mládežníckom vzdelávacom fóre.Matvijenková podľa agentúry Interfax dodala, že si nedokáže predstaviť, že by dieťa, ktoré "".Podľa jej názoru sa v poslednom čase ničia "". Preto zdôraznila úlohu štátu pri vytváraní podmienok pre sebarealizáciu ľudí a ich duchovný rozvoj, čo je "".Interfax vo svojej správe pripomenul, že v Rusku platí zákaz adopcií ruských sirôt do krajín, kde tamojšie zákony umožňujú manželstvá homosexuálov. V Rusku existuje aj zákon o zákaze propagovania homosexuality v prostredí neplnoletých osôb.