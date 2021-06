Maximálna suma garančnej dávky narastie od júla o viac ako 100 eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Maximálna výška dávky garančného poistenia od začiatku júla stúpne o 123 eur. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v čase od 1. júla 2021 do 30. júna 2022, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 399 eur.Ide o trojnásobok priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2020. V období od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 platí maximálna výška dávky 3 276 eur. Do konca júna tohto roka totiž maximálna suma garančnej dávky predstavuje trojnásobok priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa. Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.