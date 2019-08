Maximálna výška školného na vysokých školách by mala byť 6780 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 2. augusta (TASR) – Maximálna výška sumy ročného školného na verejných a štátnych vysokých školách v externej forme štúdia by mala dosiahnuť 6780 eur. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa ustanovuje maximálna výška školného na akademický rok 2020/2021, ktoré predložilo ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania.Na prvom stupni externého štúdia je najvyššie možné školné navrhované na 2400 eur v študijnom odbore veterinárske lekárstvo. Najnižšia maximálna výška školného dosahuje výšku 1230 eur, a to napríklad v študijných odboroch psychológia, vedy o umení a kultúre, teológia či sociálna práca.Najvyššia maximálna výška školného na druhom stupni štúdia dosahuje 3600 eur, a to v študijnom odbore veterinárske lekárstvo. Najnižšia maximálna výška školného je 1840 eur.V študijných odboroch spájajúcich prvý a druhý stupeň štúdia je najvyššia maximálna výška školného vyčíslená na 3000 eur, opäť v študijnom odbore veterinárske lekárstvo.Na treťom stupni štúdia dosahuje najvyššia možná výška školného podľa návrhu opatrenia výšku 6780 eur. Túto sumu je možné dosiahnuť v odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Najnižšia maximálna výška sa pohybuje na úrovni 3900 eur. Týka sa to odborov, ako je napríklad právo, politické vedy, psychológia, vedy o športe alebo sociálna práca.Účinnosť návrhu opatrenia sa navrhuje od 1. septembra.