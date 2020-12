Mayer vyhral zjazd v Bormiu, na čele celkového poradia Kilde

Rakúsky lyžiar Matthias Mayer triumfoval v stredajšom zjazde Svetového pohára. V talianskom Bormiu zvíťazil s náskokom štyroch stotín sekundy pred krajanom Vincentom Kriechmayrom, v dramatických pretekoch zaostal o ďalšie dve stotiny tretí Švajčiar Urs Kryenbühl. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.





Výsledky zjazdu SP v Bormiu:

Tridsaťročný Mayer slávil jubilejné desiate víťazstvo v pretekoch SP, z toho šieste v kráľovskej alpskej disciplíne. Opäť mu prinieslo šťastie štartové číslo 13, s ktorým triumfoval už piatykrát v kariére. Na zjazdovke Stelvio predviedol vydarenú jazdu bez výraznejších chýb, s primeranou dávkou rizika. "Vyšlo to. Mám za sebou dobrú jazdu. Zjazdovka bola plná terénnych nerovností, musel som sa ňou riadne popasovať. To sa mi dnes vyplatilo. Boli to veľmi tesné preteky," vyznal sa pre ORF Mayer, ktorý sa postaral o prvé rakúske víťazstvo v prebiehajúcej sezóne alpského SP.V Bormiu, ako často aj v minulosti, opäť rozhodovali stotinky. Prví siedmi pretekári boli vo výsledkovej listine "natlačených" do troch desatín. Víťaz predchádzajúcich štyroch zjazdov v Bormiu, domáci Dominik Paris skončil na štvrtom mieste (+0,13), líder priebežného hodnotenia disciplíny Aleksander Aamodt Kilde obsadil šiestu priečku (+0,28), víťaz utorkového super-G Američan Ryan Cochran-Siegle sa v záverečnej mužskej súťaži roka 2020 umiestnil na siedmej pozícii (+0,30). "Jedno malé zaváhanie ma stálo lepší výsledok," komentoval svoj výkon Paris. "Môžem Rakúšanom iba pogratulovať, dnes im to vyšlo. Dúfam, že sa čoskoro vrátim v Bormiu na najvyšší stupienok. Zjazdovka Stelvio mi vyhovuje, aj keď je náročná."Na trati, tradične ponorenej do tieňa, sa viacerí pretekári nevyhli pádom, našťastie bez vážnejších následkov. Na čelo celkového poradia SP sa vrátil Nór Kilde, ktorý má pred druhým Alexisom Pinturaultom náskok troch bodov. Francúz v stredajšom zjazde neštartoval. Kolotoč SP sa po Novom roku presúva do Chorvátska, slalom mužov v Záhrebe je na programe v stredu 6. januára.





1. Matthias Mayer 1:57,32 min., 2. Vincent Kriechmayr (obaja Rak.) +0,04 s, 3. Urs Kryenbühl (Švaj.) +0,06, 4. Dominik Paris (Tal.) +0,13, 5. Mauro Caviezel (Švaj.) +0,16, 6. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,28, 7. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,30, 8. Matthieu Bailet +0,38, 9. Johan Clarey (obaja Fr.) +0,47, 10. Beat Feuz (Švaj.) +0,59



celkové poradie SP (po 13 z 38 súťaží): 1. Kilde 465 bodov, 2. Alexis Pinturault (Fr.) 462, 3. Marco Odermatt (Švaj.) 391, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 312, 5. M. Caviezel 307, 6. Cochran-Siegle 273, ..., 45. Adam ŽAMPA 71, 96. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 11



poradie v zjazde (3 z 9): 1. Kilde 190 b., 2. Mayer 158, 3. Cochran-Siegle 136, 4. Kryenbühl 127, 5. Feuz 126, 6. Martin Čater (Slovin.) 106