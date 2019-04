Mayová je podmienečne pripravená na odklad brexitu o niekoľko mesiacov

Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová na stredajšom stretnutí s hlavami štátov a vlád zvyšných 27 členských štátov EÚ konanom v rámci mimoriadneho summitu Únie v Bruseli vyjadrila pripravenosť na odklad brexitu o niekoľko mesiacov.Podmienila to však tým, že Británia bude môcť odísť z EÚ skôr, konkrétne v okamihu, keď budú splnené podmienky pre riadený brexit. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje blízke rokovaniu.Mayová počas približne hodinu trvajúceho stretnutia informovala jeho účastníkov aj o rozhovoroch s opozičnou Labouristickou stranou, ktorých cieľom je zabezpečiť potrebnú väčšinu v Dolnej snemovni britského parlamentu potrebnú na schválenie dohody o brexite, dosiahnutej s EÚ.Podľa spomínaných zdrojov boli Mayovej vyjadrenia záväznejšie ako zvyčajne, aj keď nešli do podrobností. Po svojom vystúpení čelila britská premiérka mnohým otázkam zo strany ostatných lídrov EÚ.Stretnutie s Mayovou sa skončilo krátko pred 20.00 h. Mimoriadny summit teraz pokračuje už bez účasti britskej premiérky.