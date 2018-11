Mayová nevídí alternatívu k svojmu plánu pre brexit

Na snímke britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. novembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová nevidí alternatívu k dohode o brexite, ktorú tento týždeň predstavila. Dohodu znova obhajovala v článku pre nedeľňajšie noviny The Sun on Sunday po správach, že niektorí z jej ministrov žiadajú, aby návrh znova prerokovala pred tým, ako sa budúci víkend stretne s lídrami ďalších členských krajín EÚ, píše agentúra Reuters.napísala Mayová.dodala.Mayová v stredu večer oznámila, že jej kabinet kolektívne podporil návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Už vo štvrtok ráno sa však jej vláda dostala do najvážnejšej krízy počas jej pôsobenia vo funkcii, keď pre nesúhlas s dohodou odstúpil minister pre brexit Dominic Raab.Ďalší rebelujúci poslanci z Mayovej Konzervatívnej strany otvorene hovorili o jej odvolaní s tým, že dohoda o brexite v aktuálnej podobe britským parlamentom neprejde. Stúpenci brexitu zdôrazňujú, že takáto dohoda vystavuje Britániu riziku, že zostane podriadená pravidlám EÚ na neurčitý čas.Andrea Leadsomová, ktorá má na starosti vládny program v parlamente, v sobotu pre stanicu BBC povedala, že podporuje Mayovú, nie je však úplne spokojná s dohodou. Podľa jej slov stále existuje možnosť dokument v niektorých aspektoch vylepšiť.Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney v sobotu vyhlásil, že tí členovia britskej vlády podporujúci brexit, ktorí sa domnievajú, že môžu nanovo rokovať o dohode s EÚ, "nežijú v reálnom svete".Viacero britských novín prinieslo správy, že Leadsomová sa so štyrmi poprednými ministrami a zástancami brexitu snaží vyvíjať tlak na Mayovú, aby dohodu zmenila. Týmito ministrami majú byť Michael Gove (životné prostredie), Liam Fox (medzinárodný obchod), Chris Grayling (doprava) a Penny Mordauntová (medzinárodný rozvoj).Noviny The Sunday Times informovali, že Mordauntová, Raab a piati ďalší prominentní konzervatívci - exminister zahraničných vecí Boris Johnson, Raabov predchodca David Davis, minister vnútra Sajid Javid, minister zahraničných vecí Jeremy Hunt a ministerka práce Amber Ruddová - sa "aktívne pripravujú" na kampaň pred prípadnými straníckymi voľbami nového lídra.Odchod Mayovej dosiaľ podporilo vyše 20 konzervatívnych poslancov, na voľby lídra je potrebných 48 takýchto žiadostí.The Sunday Times tiež s odvolaním sa na armádny zdroj uviedli, že britské pozemné sily dostali nariadenie zintenzívniť prípravu plánov pre prípad, že budú pomáhať polícii pri udržiavaní verejného poriadku, ak dôjde k nedostatku potravín a liekov po neriadenom brexite bez dohody.