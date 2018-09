Mayová obhajovala svoj plán brexitu, Tusk jasné riešenia do októbra

Účastníci pózujú pre skupinovú fotografiu počas záverečného dňa neformálneho summitu hláv štátov a vlád krajín Európskej únie, ktorý organizuje rakúske predsedníctvo v Rade EÚ v Salzburgu 20. septembra 2018. Horný rad piaty zľava slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Salzburg 20. septembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová označila vo štvrtok svoj plán vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ zaaký bol predložený. Mayová svoj plán obhajovala v rakúskom Salzburgu po tom, ako predseda Európskej rady Donald Tusk povedal, že jeho kľúčové časti by nefungovali, priblížila tlačová agentúra AP.Mayová povedala, že jej návrhy známe ako plán z Chequers, zaručia bezproblémový cezhraničný pohyb tovaru a uistila, že nedôjde k návratu tzv. tvrdej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom.Mayovej plán predpokladá, že Británia si zachová i po odchode z Únie prístup na jednotný trh v rámci voľného pohybu tovaru, ale nie služieb, priblížila AP. Lídri EÚ však v tomto smere skonštatovali, že Británia si z jednotného trhuMayová zároveň vo štvrtok avizovala, že Británia čoskoro príde s novými návrhmi na riešenie hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.povedala v tejto súvislosti na tlačovej konferencií po skončení dvojdňového neformálneho summitu šéfov štátov a vlád EÚ v rakúskom Salzburgu.Británia má z Európskej únie odísť koncom marca 2019. Mayová v Salzburgu oznámila, že tzv. brexit nastane bez ohľadu na to, či sa EÚ a Británia dohodnú alebo nie. Ďalšie referendum v Británii je podľa nej vylúčené.Lídri EÚ sa vo štvrtok v Salzburgu dohodli na tom, že 17. a 18. novembra sa v Bruseli uskutoční mimoriadny summit EÚ o vystúpení Británie. Predmetom rozhovorov majú byť ešte otvorené otázky. Od mimoriadneho summitu sa očakáva definitívne rozhodnutie, či medzi Bruselom a Londýnom dôjde k dohode o riadenom odchode Spojeného kráľovstva, alebo v marci 2019 nastane tzv. tvrdý brexit.Tusk však po skončení neformálneho summitu v Salzburgu uviedol, že mimoriadny novembrový summit o brexite sa uskutoční len vtedy, ak budú na stole ešte v októbri riešenia ohľadom írskych hraníc i budúcich obchodných vzťahov Londýna s Bruselom.povedal Tusk, ktorého slová citovala agentúra DPA. Lídri EÚ majú podľa jeho slovAž po tom by zvolal novembrový summit, ktorý by takúto dohodu len formálne potvrdil.