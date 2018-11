Mayová obhajuje návrh brexitu, mnohí konzervatívci jej nedôverujú

Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. novembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová obhajovala v piatok svoj návrh dohody o brexite, ktorý prisľúbila zachovať i napriek tlaku zo strany opozície, demisiám vo vládnom kabinete i volaní po jej odstúpení medzi samotnými konzervatívcami.povedala Mayová v rannej relácii londýnskej rozhlasovej stanice LBC, v ktorej odpovedala aj na otázky poslucháčov. Mayová odporučila, aby poslanci dolnej komory britského parlamentu hlasovali o jej návrhu jednotlivo, podľa svojho uváženia, nie podľa strán.Podľa agentúry DPA sa špekuluje o tom, že britská premiérka sa pri hlasovaní pokúsi spoľahnúť aj na podporu opozičných labouristov.povedala.dodala.Britská premiérka ďalej povedala, že doposiaľ nemá náhradu za britského ministra pre brexit Dominica Raaba, ktorý pre nesúhlas s návrhom dohody o brexite vo štvrtok odstúpil zo svojej funkcie. Z rovnakého dôvodu vo štvrtok podali demisiu i ministerka práce Esther McVeyová, štátna tajomníčka ministerstva pre brexit Suella Bravermanová a štátny tajomník ministerstva pre Severné Írsko Shailesh Vara.Mayová by zároveň zakrátko mohla čeliť hlasovaniu o vyslovení nedôvery vo vlastnej Konzervatívnej strane, myslí si Christopher Hope z denníka Daily Telegraph. Na to je potrebné, aby jej vyjadrilo nedôveru najmenej 15 percent konzervatívnych poslancov - momentálne 48. Nedôveru Mayovej musia vyjadriť listom zaslaným frakcii Konzervatívnej strany v dolnej komore britského parlamentu, tzv. Výboru 1922, ktorý má okrem iného na starosti výber lídra konzervatívcov.Podľa informácií Christophera Hopea by sa počet poslancov potrebných na takéto hlasovanie malo podariť dosiahnuť už v piatok. Mayová by tak mohla čeliť hlasovaniu o nedôvere už v utorok, napísal Hope na Twitteri odvolávajúc sa na informácie od nemenovaných zástancov brexitu.Mayová ešte vo štvrtok informovala, že hovorila s ministrom životného prostredia Michaelom Goveom. Médiám však zatiaľ odmietla potvrdiť, či mu ponúkla post ministra pre brexit.Mayovej kabinet schválil v stredu večer 585-stranovú predbežnú dohodu o vystúpení Británie z EÚ. Dohodu teraz bude analyzovať 27 členských štátov EÚ, ktorých predstavitelia sa 25. novembra stretnú na mimoriadnom summite. Následne bude o nej hlasovať britský parlament.