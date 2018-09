Mayová odmietne vylepšenú ponuku EÚ na režim na írskych hraniciach

Theresa May, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. septembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová odmietne vylepšenú ponuku Európskej únie (EÚ) na vyriešenie problému fungovania írskych hraníc po brexite. Informovali o tom v stredu londýnske noviny Times.Podľa tohto denníka Mayová sa chystá povedať lídrom EÚ na summite, ktorý sa začína v stredu v rakúskom Salzburgu, že akékoľvek riešenie budúceho režimu na írskych hraniciach musí platiť pre celé Spojené kráľovstvo, a že jej plán z Chequer bol navrhnutý tak, aby to vyriešil.Mayová bude v stredu vyvíjať tlak na lídrov EÚ, aby podporili jej návrh nabudúcich vzťahov medzi Britániou a blokom, odvolalipožiadavky a ukázali dobrú vôľu potrebnú na to, aby sa zabránilo neriadenému brexitu bez dohody.Britská premiérka pred začiatkom dvojdňového summitu ničím nenaznačila, že by mohla ustúpiť od svojho návrhu budúcich obchodných vzťahov medzi oboma stranami, ktorý vyvolal kritiku doma aj v Bruseli.No aj keď možno prichádza do Rakúska optimistickejšie naladené, keďže vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier naznačil, že je pripravený urobiť viac, aby sa vyriešila otázka režimu na hraniciach medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko, teda jedinej pozemnej hranice Spojeného kráľovstva s blokom po brexite. Zdroj z britskej vlády však uviedol, že Londýn neakceptuje návrh na oddelenie provincie od britského colného územia.Mayová pre nemecké noviny Die Welt povedala, že obe strany sú. Ale pre úspešný výsledok je potrebné, aby po Británii aj EÚ zmenila svoj postoj.