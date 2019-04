Mayová priznala, že parlament v blízkej budúcnosti dohodu neschváli

Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová priznala, že stratégie jej vlády zamerané na schválenie dohody o brexite v britskom parlamente neboli úspešné. Ako uviedla vo vyhlásení v sobotu večer, vyhliadky na to, že by poslanci podporili už trikrát odmietnutú rozvodovú dohodu s EÚ "v blízkej budúcnosti", sú len malé. Informovala o tom agentúra AP.Len niekoľko dní pred aktuálnym termínom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie - v piatok 12. apríla - Mayová tlačí na opozičných poslancov, aby jej pomohli nájsť kompromisnú dohodu. Voliči podľa nej "očakávajú, že ich politici budú spolupracovať, keď si to vyžaduje národný záujem".Po treťom neschválení dohody o vystúpení, ktorú Mayová dosiahla s Úniou, v Dolnej snemovni britského parlamentu pozvala premiérka opozičnú Labouristickú stranu tento týždeň na rozhovory o alternatívach v snahe zabrániť chaotickému, neriadenému brexitu bez dohody. Po troch dňoch rokovaní však k dohode nedospeli a labouristi obvinili Mayovej konzervatívnu vládu, že neponúka skutočnú zmenu.povedal v sobotu šéf labouristov Jeremy Corbyn. Podľa vlastných slov čaká na to, kým Mayová posunie svoje "červené línie" ohľadom brexitu.Labouristi podporujú miernejšiu formu brexitu než britská vláda. Spojené kráľovstvo by podľa nich malo zostať užšie naviazané na obchodné pravidlá EÚ a zachovať si únijné normy v oblastiach ako práva zamestnancov a ochrana životného prostredia.Británia by mala odísť z EÚ budúci piatok, ak Mayová nezíska ďalší odklad termínu brexitu od Únie, ktorá už súhlasila s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca.Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s labouristami kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.uviedla Mayová v sobotňajšom vyhlásení.