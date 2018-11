Mayová uvítala deklaráciu o budúcich vzťahoch medzi Britániou a EÚ

Na archívnej snímke britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. novembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok uviedla, že dohoda na politickej deklarácii o budúcich vzťahoch medzi Britániou a Európskou úniou po brexite je "správnou dohodou pre Spojené kráľovstvo" a odráža vôľu 52-percentnej väčšiny, ktorá v roku 2016 hlasovala v referende za odchod z Únie. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa Mayovej chce britský ľud "dobrú dohodu, ktorá nás nasmeruje do lepšej budúcnosti".povedala pred sídlom vlády na Downing Street.Predseda Európskej rady Donald Tusk vo štvrtok oznámil, že vyjednávači Európskej únie a Británie sa dohodli na texte politickej deklarácie o budúcich vzťahoch oboch strán po brexite. Deklaráciu budú v nedeľu schvaľovať na summite lídri členských krajín EÚ spolu s dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.Z návrhu deklarácie vyplýva, že prechodné obdobie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, počas ktorého sa bude Britániu naďalej riadiť legislatívou EÚ, by mohlo trvať do konca roku 2022.Prechodné obdobie po ukončení britského členstva koncom marca 2019 by podľa doterajších dohovorov malo platiť 21 mesiacov, teda do konca roku 2020.Prechodné obdobie má obom stranám poskytnúť čas na rokovania a na uzavretie zmlúv o budúcich vzťahoch. V tomto čase sa pre občanov a firmy oproti súčasnosti takmer nič nezmení. Británia sa však vystúpením z EÚ stane pre Úniu oficiálne. Naďalej bude musieť dodržiavať predpisy EÚ a posielať finančné príspevky do Bruselu, nebude sa však podieľať na rozhodovaní v grémiách Únie.Hovorca Európskej komisie však vo štvrtok upozornil, že v celkových rozhovoroch o brexite nie sú stále vyriešené otázky práv na rybolov a britského zámorského územia Gibraltáru.dodal Margaritis Schinas.