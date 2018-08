Mayová začne v utorok trojdňovú cestu po JAR, Nigérii a Keni

Theresa mayova, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. augusta (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová navštívi tento týždeň subsaharskú Afriku; pôjde o prvú návštevu britského lídra v tomto regióne za uplynulých päť rokov. Trojdňovú cestu po Juhoafrickej republike (JAR), Nigérii a Keni začne Mayová v utorok, informoval v noci na pondelok denník The Guardian.Mayovú bude sprevádzať obchodná delegácia so zámerom posilniť pobrexitové vyhliadky na export Británie, hoci premiérka prichádza na čierny kontinent v čase, keď je jej vláda obviňovaná z toho, že tomuto regiónu nevenuje patričnú pozornosť. Mayová sa stretne s prezidentmi všetkých troch zmienených krajín.Posledným šéfom Downing Street č. 10, ktorý zavítal do subsaharskej Afriky, bol v decembri 2013 expremiér David Cameron, ktorý sa vtedy zúčastnil na pohrebe bývalého prezidenta JAR Nelsona Mandelu.Mayová ešte v tomto regióne ako premiérka nebola. Jej jedinou africkou cestou bola návšteva Tuniska v roku 2015 po teroristickom útoku na hotel v letovisku Súsa, kde zahynulo takmer 40 ľudí.vyhlásila Mayová krátko pred odletom.Premiérka pricestuje v utorok najskôr do Kapského Mesta v JAR, kde sa zúčastní na bilaterálnych rozhovoroch s tamojším prezidentom Cyrilom Ramaphosom. Ak jej to počasie dovolí, Mayová taktiež navštívi Robben Island, kde bol 18 rokov režimom apartheidu väznený bojovník za ľudské práva a neskorší prezident Nelson Mandela.Premiérka sa následne presunie do Nigérie, kde sa v hlavnom meste Abuja stretne s prezidentom Muhammaduom Buharim a svoju cestu zakončí v kenskej metropole Nairobi rokovaním s tamojšou hlavou štátu Uhuruom Kenyattom. Podľa denníka The Guardian pôjde o prvú návštevu britského premiéra v Keni za ostatných 30 rokov.