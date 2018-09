Mayovej poradcovia vraj pripravujú kroky pre prípad predčasných volieb

Britská premiérka Theressa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. septembra (TASR) - Poradcovia britskej premiérky Theresy Mayovej pripravujú v tajnosti plán krokov pre prípad, že by sa v novembri v Británii konali predčasné parlamentné voľby. S odvolaním sa na vlastné zdroje o tom napísal nedeľník The Sunday Times.Noviny poznamenávajú, že takýto scenár je plne možný v prípade neúspechu rokovaní o podmienkach odchodu Británie z EÚ. Podľa nedeľníka by sa takto zachránili rokovania o brexite i Mayovej premiérsky post.Situáciu, ktorá na rokovaniach medzi Londýnom a Bruselom vznikla, označila Mayová tento týždeň za bezvýchodiskovú, keďže EÚ odmieta akceptovať plán predostretý Londýnom v júli.Nespokojnosť s politikou Mayovej a jej vlády rastie nielen v tábore labouristickej opozície, ale aj v radoch jej Konzervatívnej strany.Časť konzervatívcov plánuje na budúci týždeň predstaviť alternatívny plán, čo však podľa pozorovateľov oslabí Mayovej pozíciu ešte viac. Dôjde k tomu totiž krátko pred výročnou konferenciou Konzervatívnej strany. Rozkol podľa Sunday Times hrozí aj v rámci samotnej vlády, ktorej členovia nezastávajú rovnaký postoj k otázkam prisťahovalectva.Nedeľník tvrdí, že Mayová je pripravená na to, že v lete 2019 dobrovoľne podá demisiu. Dosiahne tým to, že si na najbližšie mesiace uchová svoju pozíciu a vyhne sa hlasovaniu o dôvere, ktorého iniciovanie zvažuje časť konzervatívnych poslancov.