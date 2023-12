Mazák: Ak členský štát EÚ poruší hodnoty právneho štátu, komisia môže pristúpiť k žalobe a sankciám

Novela Trestného zákona

Zmrazenie čerpania eurofondov

30.12.2023 (SITA.sk) - Vnútroštátne zákony členských štátov Európskej únie , aj keď ich prijímanie patrí do výlučnej kompetencie štátov, musia plne rešpektovať hodnoty, na ktorých únia spočíva vrátane princípov právneho štátu.V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák Ako ďalej uviedol, ak členský štát dané hodnoty narušuje, tak ako k tomu došlo napríklad v Poľsku, tak Európska komisia ako strážca týchto hodnôt otvorí proces, ktorý môže končiť podaním žaloby a ďalšími sankciami, ktoré nevyžadujú ani súčinnosť so Súdnym dvorom EÚ. Európska komisia neberie podľa Mazáka návrhy zákonov, ako napríklad aktuálnu novelu Trestného zákona z dielne slovenskej vlády len na vedomie.„Podrobne ich analyzuje a podľa výsledku koná. Pravdaže, celá procedúra začína upozornením, prípadne odporúčaním tak, ako sme toho svedkami pri skrátenom legislatívnom konaní týkajúcom sa novely Trestného zákona a zrušenia Úradu špeciálneho prokurátora," vysvetlil šéf Súdnej rady SR V tejto súvislosti by sme sa podľa Mazáka nemali nechať zmiasť kultivovaným jazykom, ktorý Komisia používa pri takých výzvach. „Každé slovo je myslené vážne a má svoje dôsledky," skonštatoval.Medzi sankcie, ktoré môže komisia podľa Mazáka na členský štát uvaliť, patria napríklad zmrazenie čerpania eurofondov alebo zablokovanie peňazí z Plánu obnovy a odolnosti . „Iste, sú to pomerne sofistikované postupy, ale ak boli účinné v Poľsko, Maďarsku, nevidno, prečo by nefungovali pri riešení takých problémov v Slovenskej republike," dodal predseda súdnej rady.