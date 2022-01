Mazák: Najväčšou prekážkou novej súdnej mapy je samotné slovo reforma

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Najväčšou prekážkou novej súdnej mapy a nových sídel a obvodov súdov je samotné slovo reforma. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Oneskorená spravodlivosť a zbytočné prieťahy na súdoch sú, ako Mazák uviedol, dva fenomény, ktoré sa nedajú napraviť inak, ako rekonfiguráciou celého súdneho systému.Ďalej zdôraznil, že akonáhle sa povie „reforma“, znamená to rozhodenie systému a jeho znovazloženie. „To je problém pre bežných ľudí, sudcov, štát a úplne chápem, že sa ozvali kritické hlasy,“ pokračoval. Podstatou reformy súdnej mapy je podľa Mazáka návrat slovenskej justície spred 1. januára 1997, keď Mečiarova vláda atomizovala súdnu sústavu.„Za posledných 15 rokov zbytočné prieťahy ovládli slovenské súdnictvo. Lídrom v negatívnom zmysle sú bratislavské okresné súdy, potom Košice, Žilina, Banská bystrica a možno aj Trnava, Trenčín. Nové sídla a obvody by mohli dospieť k tomu, že rovnomernejšie rozložíte ľudskú energiu,“ vysvetlil.Predseda súdnej rady rozumie každému, kto sa voči reforme postavil kriticky, pretože ide o zložité procesy, ktoré treba diskutovať priebežne. „Oni sa diskutovali v minulosti viac menej v latentnej forme. Ministerka to prvýkrát otvorila razantne. Možno, že až príliš. Ale cieľ reformy je v poriadku. Špecializácia, odstránenie zbytočných prieťahov, rovnomerné rozloženie sudcov, proporcionalita, bez úkoru na dostupnosti súdnej ochrany,“ uzavrel.Celý rozhovor je možné nájsť odkaze.