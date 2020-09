Mazák navrhuje odvolať z funkcie sudcov nad 65 rokov, návrh vítajú aj členovia koalície

Zavedenie vekového stropu pre zánik funkcie

Opatrenie by pomohlo pri očiste súdnictva

Podľa Baránika treba zákon dodržiavať

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Členovia vládnej koalície vítajú návrh predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka odvolať z funkcie všetkých sudcov starších ako 65 rokov. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytli agentúre SITA.Ak tento návrh súdna rada na svojom najbližšom rokovaní 22. septembra schváli, sudcov ešte musí z funkcie odvolať prezidentka SR Zuzana Čaputová Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) zdôraznila, že predseda súdnej rady koná tak, ako mu káže zákon.„Problémom je skôr to, že súdna rada takto nepostupovala už počas jej predchádzajúcich vedení, čo vyústilo do súčasnej situácie. V každom prípade, vniesť aj do tohto jasné pravidlá a stanoviť vekový strop pre zánik funkcie sudcu je cieľom veľkej zmeny ústavného zákona v oblasti justície, ktorý som predstavila,” uviedla v stanovisku pre agentúru SITA.Postupná obmena sudcov a zavedenie automatického vekového cenzu je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 až 2024. Agentúre SITA to potvrdil predseda ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽaNO).Poznamenal, že spomínané opatrenie zároveň napomáha očiste súdnictva, čo je podľa jeho slov v súlade s prioritami hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť justície.„Tento prístup tiež vytvára príležitosť pre nových, mladých a minulosťou nezaťažených sudcov, ktorí by sa svojimi rozhodnutiami mali podieľať na zlepšení vymáhateľnosti práva a nastolení spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku,“ myslí si Vetrák.Poslanec Národnej rady SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre spravodlivosť Alojz Baránik súhlasí s tým, že zákon treba dodržiavať, najmä ak ide o sudcov.„Rozhodnutie súdnej rady nie je závislé na podpore politickej strany a nemalo by byť ani predmetom politickej podpory, ale len diskusie, podobne, ako je to pri všetkých rozhodnutiach štátnych orgánov,“ dodal.Mazák predložil súdnej rade návrh, aby odvolala z funkcie všetkých sudcov nad 65 rokov, tento týždeň. V prípade schválenia by tak mohlo byť odvolaných 85 sudcov, z ktorých je stále aktívnych 39. Tento zámer predsedu súdnej rady víta aj prezidentka Zuzana Čaputová.