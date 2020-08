Mazák: Očista justície sa nedá urobiť len papierom, musí sa zmeniť aj myslenie sudkýň a sudcov

Novela upravuje aj zloženie súdnej rady

Niektoré otázky treba dotiahnuť

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Očista justície sa nedá urobiť len papierom. Dá sa urobiť len tak, že sa zmení aj myslenie sudkýň a sudcov.Povedal to predseda Súdnej rady SR Ján Mazák pri komentovaní viacerých zmien a opatrení, ktoré aktuálne presadzuje ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej (Za ľudí). O vyjadrení Mazáka informoval rezort spravodlivosti v tlačovej správe.Najzásadnejšou zmenou je veľký reformný ústavný zákon v oblasti justície, ktorý je v legislatívnom procese. Ten predpokladá aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu, zavedenie majetkových previerok sudcov, ktoré má vykonávať práve Súdna rada SR.Novela tiež upravuje zloženie samotnej súdnej rady. Po novom by v nej sudcovia mali mať svojich zástupcov z každého kraja a jedného zástupcu si vyberú z Najvyššieho a Najvyššieho správneho súdu.„Ešte bude treba dotiahnuť niektoré otázky, ktorých riešenie je potrebné na to, aby ozaj, keď už budeme mať regionálny princíp, bolo v súdnej rade zastúpené celé justičné Slovensko a všetky rozhodujúce zložky tohto systému, teda súdy,“ okomentoval plánované zmeny Mazák. Takisto by privítal spresnenie právomocí súdnej rady.Mazák sa stal predsedom Súdnej rady SR 29. júna 2020. V minulosti pôsobil ako predseda Ústavného súdu SR , bol aj štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti a generálnym advokátom Súdneho dvora EÚ