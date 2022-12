Mazák: Slovensko má splnené záväzky na nominácie do medzinárodných justičných orgánov

26.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko má momentálne splnené všetky záväzky na personálne nominácie do medzinárodných justičných organizácií, ako sú Európsky súd pre ľudské práva alebo Súdny dvor a Všeobecný súd Európskej únie. Pre agentúru SITA to v rozhovore uviedol predseda Súdnej rady SR „S veľkou úľavou a potešením konštatujem, že sme v priebehu dvoch rokov napravili všetky vajatania okolo nominácií na európske súdy, najmä na Súdny dvor a Všeobecný súd EÚ. Z Rady Európy a z Európskej únie už nepočúvame výčitky o neplnení záväzkov SR,” povedal Mazák.Zároveň doplnil, že by v tejto súvislosti nebolo vhodné „zaspať na vavrínoch”. „Nastal čas zauvažovať ako motivovať možných záujemcov na tieto súdy, ako sa podieľať na ich jazykovej aj odbornej príprave. Viem, najbližšie voľby kandidátov budú až v roku 2025, ba aj neskôr, ale dostatočný časový priestor je iba zdanlivý,” zdôraznil šéf súdnej rady.Mazák dodal, že by bolo ideálne, ak by sa o každý taký post uchádzali viaceré osoby, spôsobilé zastávať tieto vysoké súdne pozície.