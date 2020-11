Mazák: Sudkyňu Danu W. zaradili do výberovej komisie v dobe, keď nevedeli o jej možnom previnení

Zabezpečenie výberových komisií

3.11.2020 (Webnoviny.sk) - Sudkyňa Dana W. bola zaradená do výberovej komisie v dobe, kedy sa nevedelo o jej možnom disciplinárnom previnení. Ostatných, pri ktorých sa vyskytli pochybnosti o ich spôsobilosti byť členmi výberových komisií, zaradili medzi náhradníkov.Predseda Súdnej rady SR Ján Mázak tak reagoval na list Nadácie Zastavme korupciu , ktorá ho žiadala o zabezpečenie čo najlepšieho zloženia výberových komisií.Nadácia upozornila na to, že sú v nich zaradené osoby, ktorým hrozí trestné či disciplinárne stíhanie alebo sú s nimi spojené iné podozrenia. Reakciu predsedu zverejnila rada na svojej internetovej stránke.Mazák vysvetlil, že už v septembri sa začal menovite zaoberať členmi výberových komisií, ktoré vyberajú nových sudcov. Najprv vyradil tých, ktorí v tej dobe alebo v nasledujúcom mesiaci boli trestné stíhaní, ako aj tých, ktorým skončili funkcie sudcov.Na pracovné stretnutie a zasadnutie súdnej rady v októbri zaradil problematiku vyradenia členov výberových komisií, ako aj ich doplnenie na základe návrhov členov rady. Ako dodal, na novembrovom zasadnutí súdnej rady by sa chcel obsadením komisií zaoberať už oveľa konkrétnejšie.„Medzi tými, ktorí môžu pôsobiť v takých pozíciách, nie je veľa takých, ktorí súhlasia venovať dvakrát do roka tri dni výberovým konaniam. Sú to bezplatné funkcie, na úkor práce alebo povolania,“ vysvetlil.Obnovu výberových komisií stanovil predseda Mazák približne na začiatok budúceho roka. „Proces voľby nových členiek a členov výberových komisií je pritom náročný, nemal by sa uponáhľať,“ dodal. Nových ľudí vo výberových komisiách musí súdna rada zvoliť. Predtým ich musí pozvať na zasadnutie, aby sa prezentovali a boli vypočutí.