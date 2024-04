Mazák údajne zbieral informácie o sudcoch a zneužil svoje právomoci, viacerí členovia Súdnej rady žiadajú jeho odvolanie

Prekročil svoje kompetencie

Upozornili na viacero prípadov

Používa totalitné metódy

Zisťoval si aj majetkové pomery

Stíhaní sudcovia

Neoprávnený zber údajov



Agentúra SITA osloví predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka.



13.4.2024 (SITA.sk) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák údajne zneužil svoje právomoci. Sedem členov rady tak navrhuje jeho odvolanie.Uvádza sa to v anonymizovanom návrhu na odvolanie predsedu Súdnej rady SR, ktorý je zverejnený v odbornom internetovom časopise Právne listy . Dôvodom návrhu je zneužitie funkcie a neoprávnené zbieranie informácií voči konkrétnym sudcom.„Mazák si „prisvojil“ kompetencie súdnej rady ako kolektívneho orgánu, respektíve kontrolných komisií súdnej rady a sekciu vyhľadávania súdnej rady zneužil ako svoju súkromnú detektívnu službu, ktorá podľa jeho protiprávnych pokynov zbierala informácie na vybraných sudcov," uviedli členovia súdnej rady Marcela Kosová Peter Šamko na webe pravnelisty.sk.Podľa návrhu jeho kolegovia našli deväť prípadov, kedy Mazák prekročil svoje kompetencie a sú si istí, že by previerka odhalila aj ďalšie.Členovia rady dali do pozornosti napríklad konanie predsedu súdnej rady, ktorý dal protiprávny pokyn na preverenie majetkových pomerov sudkyne, a to tesne potom, ako rozhodla o uzemnení vrtuľníka Ministerstva vnútra SR „Alebo možno spomenúť skutok, kde sa predseda súdnej rady angažoval vo vzťahu k sudkyni, ktorá je „náhodou“ dcéra známeho advokáta, či skutok, v ktorom predseda súdnej rady na základe anonymu, ktorý „náhodou“ obdržal tesne pred svojím odvolávaním, protiprávne lovil informácie na svojho názorového oponenta v súdnej rade prostredníctvom Úradu špeciálnej prokuratúry a polície," uviedli Kosová a Šamko.Dodali, že je neprijateľné, aby bol predsedom súdnej rady človek, ktorý používa totalitné metódy, a ktorý si zo súdnej rady urobil firmu na zber informácií o sudcoch pre svoje vlastné účely. „Možno práve to bol účel, prečo sa stal predsedom súdnej rady," dodali členovia rady.Ako v návrhu členovia uvádzajú, ďalším prípadom je, keď dostal na konci minulého roka anonymné podanie, týkajúce sa bývalého sudcu bratislavského krajského súdu.„Podanie zaslal špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi, s listom, ktorým mu oznamuje, že ide síce o anonymné podanie, avšak z obsahu listín vyplýva, že sa vzťahuje aj na člena súdnej rady a sudcu Krajského súdu v Bratislave," píše sa v návrhu s tým , že s odpoveďou, ktorú dostal sa neuspokojil a požiadal riaditeľa sekcie vyhľadávania, aby získal informácie o bývalom sudcovi, pričom krajská kriminálka to odmietla.V októbri minulého roku Mazák zisťoval aj informácie o majetkových pomeroch sudkyne bez jej vedomia a tiež bez vedomia ostatných členov súdnej rady. Predseda súdnej rady tiež zisťoval informácie o nebohej matke sudkyne z Galanty.Ako sa v návrhu spresňuje, podanie prišlo emailom od fyzickej osoby, ktorá sa dožadovala preskúmania údajov o majetkových pomeroch sudkyne, avšak bez zaručeného elektronického podpisu.Členovia súdnej rady podotkli, že táto sudkyňa je dcérou advokáta, ktorý zastupoval obvinených v citlivých kauzách pod dozorom špeciálnej prokuratúry.Členovia súdnej rady ďalej upozornili aj na fakt, že rok dozadu Mazák zisťoval aj informácie o stíhaných sudcoch. Urobil tak opäť bez toho, aby informoval kolegov z rady.Ďalej od Národnej kriminálnej agentúry vyžadoval cez sekciu vyhľadávanie informácie o sudkyni bratislavského krajského súdu, ktorá mala za peňažné a nepeňažné odmeny rozhodovať zaujato, či konzumovať alkohol.Zisťoval aj informácie k podnetu o podozrení sudkyne z Prešova, ktorá mala spáchať trestný čin, prijala neoprávnenú výhodu a podala nepravdivé priznanie sudcu. Ako sa v návrhu uvádza, urobil tak cez sekciu vyhľadávania, a to napriek tomu, že na vyšetrovanie podozrení z trestnej činnosti nemá súdna rada pôsobnosť.„Opakovane neoprávnene zbieral údaje o sudcoch počas takmer celej doby vykonávania funkcie predsedu Súdnej rady SR," uzavreli členovia súdnej rady, ktorí tak navrhujú jeho odvolanie.