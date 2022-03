Mazák verí, že Ricziová uspeje pred výborom a obsadí post dodatočnej európskej sudkyne

Mazák

20.3.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Súdnej rady SR , že by kandidátka na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ) Beatrix Ricziová neprešla cez poradný výbor 255 Rady EÚ.Povedal to pre agentúru SITA s tým, že doterajšia kariéra kandidátky, jej výsledky a vypočutie pred Súdnou Radou SR dávajú záruky, že by mohla pred výborom uspieť.Tento výbor Slovensku neodobril už piatich kandidátov. Beatrix Ricziovú za kandidátku na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie zvolila Súdna rada SR 17. marca.Podľa Mazáka má Ricziová všetky kvality sudkyne Všeobecného súdu Európskej únie. „Môj názor je taký, že z materiálov, ktoré boli predložené, z praxe uchádzačky a jej vypočutia vyplýva, že má kvality, ktoré sú požadované nielen právnymi predpismi Slovenska, ale aj požiadavkami, ktoré uplatňuje poradný panel 255,“ dodal Mazák.Vysvetlil, že Ricziová bola zvolená ako kandidátka na dodatočnú sudkyňu. Nenahradila by teda doterajšieho sudcu Všeobecného súdu EÚ Juraja Schwarcza , ktorému uplynie mandát 31. augusta 2022. Za neho by mohol nastúpiť sudca, ktorý by mohol byť zvolený v ďalšom termíne.Úspešná kandidátka pre agentúru SITA hodnotila voľbu pred súdnou radou pozitívne. „Otázky, ktoré mi členovia súdnej rady položili, boli veľmi konštruktívne. Potešil ma záujem, ktorý týmito otázkami prejavili a umožnili mi vysvetliť moje postoje a prístup,“ povedala.Kandidovať za dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ sa rozhodla, pretože ide o profesionálnu výzvu. „Vnímam aj to, že Slovensko potrebuje po takmer šiestich rokoch obsadiť miesto na všeobecnom súde a chcem urobiť všetko preto, aby malo na tomto súde dôstojné zastúpenie,“ skonštatovala Ricziová s tým, že považuje za nešťastnú situáciu, že Slovensko nedokáže tento post obsadiť od roku 2016.Naposledy poradný výbor Rady EÚ neodporučil Martinu Jánošikovú , ktorej chýbali roky praxe vo vysokých sudcovských alebo právnických pozíciách. Na súd poslalo Slovensko okrem nej aj ďalších štyroch kandidátov, zakaždým však neúspešne.Najprv neuspela Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka. Po nej neuspel ani expolitik Radoslav Procházka , ktorému poradný súdny výbor vyčítal nedostatočný morálny kredit. Ivan Rumana nepochodil pre slabú vedomosť o prejednávanej agende. Slovensko vyslalo aj Michala Kučeru , no ani jeho poradný výbor neodporučil. Slovensko je tak v počte neúspešných pokusov „rekordérom".