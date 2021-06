Mazurek a ďalší poslanci chcú zakázať diskrimináciu nezaočkovaných ľudí, do parlamentu predložili novelu zákona

Ochorenie nie je v zozname

Zabezpečiť chcú dobrovoľnosť

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradení poslanci a členovia mimoparlamentného hnutia Republika chcú zakázať akúkoľvek diskrimináciu ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z novely trestného zákona, ktorú predložili do parlamentu na júnovú schôdzu.Informoval o tom hovorca hnutia Ondrej Ďurica s tým, že sa čoraz častejšie objavujú rôzne informácie o tom, že ľudia, ktorí sa nedajú dobrovoľne zaočkovať proti koronavírusu, budú mať obmedzenú účasť na hromadných podujatiach, obmedzené navštevovanie verejných priestorov, využívanie MHD či cestovanie za hranice.„Ochorenie COVID-19 sa v zozname chorôb, proti ktorým je očkovanie povinné, nenachádza. A preto je absolútne neprípustné, aby boli ľudia, ktorí nepodstúpia zo zákona nepovinné očkovanie, akýmkoľvek spôsobom sankcionovaní, diskriminovaní, segregovaní alebo inak obmedzovaní na svojich základných ľudských právach," zdôrazňuje Republika.Poslanci v novele navrhujú, aby bolo akékoľvek nútenie k nepovinnému očkovaniu proti koronavírusu považované za trestný čin , za ktorý by páchateľovi hrozil trest odňatia slobody.„Obzvlášť, ak by chcel niekto nútiť ľudí k podstúpeniu nepovinného očkovania pod hrozbou akýchkoľvek sankcií či dokonca obmedzení základných ľudských práv," podotkli. Tvrdia, že navrhovanou právnou úpravou smerujú „len na zabezpečenie naozajstnej dobrovoľnosti očkovania proti koronavírusu".