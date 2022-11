Mazurek a ďalší z hnutia Republika presadzujú, aby sa u ministrov zisťovalo, či sú duševne spôsobilí na výkon funkcie

Preukazovania duševnej spôsobilosti

Psychologické vyšetrenia a posudky

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - Na decembrovej schôdzi Národnej rady SR (NR SR) so začiatkom 29. novembra budú poslanci rokovať o novele ústavného zákona. Cieľom je zabrániť možnosti vymenovať za člena vlády osobu, ktorá nie je na výkon tejto funkcie duševne spôsobilá.Predkladateľmi návrhu zákona sú nezaradení poslanci Milan Mazurek Ondrej Ďurica (všetci Republika ), ktorí do parlamentu prišli na kandidátke strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. „Aktuálny politický vývoj, najmä po parlamentných voľbách v roku 2020 a neštandardné správanie sa niektorých členov vlády vrátane jej bývalého predsedu, jednoznačne poukazujú na nutnosť otvorenia otázky preukazovania duševnej spôsobilosti vládnych činiteľov," uvádzajú poslanci v návrhu.Duševne nestabilné osoby vo vládnych funkciách sú podľa navrhovateľov reálnou a vážnou hrozbou nielen pre demokratický charakter štátu, ale aj pre ekonomický, sociálny a hospodársky vývoj spoločnosti.„Považujeme za nevyhnutné, aby predseda vlády, podpredsedovia vlády a ministri boli povinní sa pred vymenovaním do funkcie podrobiť riadnemu psychologickému vyšetreniu duševnej spôsobilosti na výkon tejto funkcie," žiadajú predkladatelia. Taktiež tvrdia, že pravidelné psychologické posudky o psychickej spôsobilosti pravidelne absolvujú šoféri autobusov či členovia ozbrojených zložiek SR.„Pri porovnaní kompetencií týchto osôb s kompetenciami predsedu či člena vlády je zrejmé, že psychické zlyhania na ich úrovni môžu mať oveľa rozsiahlejšie a fatálnejšie následky," dodali.Psychologické vyšetrenie duševného stavu budúcich členov vlády by mal podľa poslancov posudzovať klinický psychológ, pričom test by mal spĺňať vyššiu mieru obtiažnosti, respektíve špecifickosti, ako napríklad kombinácia testu osobnosti a testu výkonnosti.