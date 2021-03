Mazurek, Uhrík a ďalší odídenci z ĽSNS čakajú na preregistráciu už existujúcej strany

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2021 - Odídená skupina poslancov zo strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) čaká na preregistrovanie jednej existujúcej strany. Pre agentúru SITA to povedal europoslanec Milan Uhrík. Dodal, že zbierať podpisy na novú stranu je „v čase nekonečného lockdownu nereálne". Podľa portálu Aktuality.sk by malo ísť o stranu Hlas ľudu.„Bližšie to však zatiaľ komentovať nemôžem, pretože kým tá zmena nie je zapísaná v registri politických strán, tak nie je platné nič. Akékoľvek oficiálne vyjarenie by bolo predčasné," doplnil Uhrík.Koncom januára stranu opustili poslanci Národnej rady SR (NR SR) Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš, Miroslav Urban a europoslanec Milan Uhrík. Svoje rozhodnutie zdôvodnili tým, že začiatkom januára delegáti snemu ĽSNS odhlasovali zmenu stanov, ktorá mení spôsob fungovania predsedníctva, jeho štruktúru a dáva predsedovi strany prakticky všetky kompetencie. Líder ĽSNS Marian Kotleba ich rozhodnutie zobral na vedomie.