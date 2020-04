Mazurekovi súd uznal vinu za rasistické reči, napriek tomu získal post v ľudskoprávnom výbore

Blahu nezvolili štyrikrát

Zastúpenie Kotlebovcov vo výboroch

Redaktor RTVS a zabávač

Zdravotnícka odborárka s ambíciami

11.4.2020 - Členom výboru Národnej rady SR (NR SR) pre ľudské práva a národnostné menšiny je aj Milan Mazurek (ĽSNS), ktorému v septembri 2019 Najvyšší súd SR uznal vinu za rasistické reči v rádiu Frontinus. Poslanec strany Kotlebovci – Ľudová strany Naše Slovensko (ĽSNS) v dôsledku toho prišiel počas minulého volebného obdobia o poslanecký mandát a za svoje výroky musel zaplatiť 10-tisícovú pokutu.Členom zákonodarného orgánu sa stal opätovne po parlamentných voľbách z 29. februára, v ktorých získal 65 921 preferenčných hlasov. Mazurek je spolu s ďalším poslancom za ĽSNS Tomášom Tarabom taktiež členom výboru pre európske záležitosti. O kotlebovcoch je pritom známe, že sú hlasnými kritikmi Európskej únie a požadujú vystúpenie Slovenska z nej.Do čela ľudskoprávneho výboru sa neúspešne pokúša dostať poslanec za opozičnú stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Ľuboš Blaha. Do tejto funkcie ho zákonodarcovia nezvolili celkovo štyrikrát. Problém s ním majú najmä koaliční poslanci.Členmi ľudskoprávneho výboru, ktorý tak zatiaľ vedú jeho podpredsedovia Vladimíra Marcinková (Za ľudí) a Peter Pollák (OĽaNO), sú napríklad aj niekoľkonásobný premiér a dlhoročný predseda Smeru – SD Robert Fico či matka zavraždeného policajta Róberta Remiáša Anna Remiášová (OĽaNO).Kotlebovci majú svoje zastúpenie aj v ďalších parlamentných výboroch. Martin Beluský je predsedom výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Štefan Kuffa, ktorý je bratom známeho kňaza Mariána Kuffu, a ktorý už bol poslancom NR SR za hnutie OĽaNO, zase pôsobí v zahraničnom výbore.Členom tohto výboru je aj Andrej Medvecký, ktorý bol v minulosti dvakrát odsúdený, raz za napadnutie cudzinca z Dominikánskej republiky a druhýkrát pre šoférovanie pod vplyvom alkoholu.Šéf ĽSNS Marian Kotleba sa neúspešne uchádza o funkciu lídra výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Plénum ho, rovnako ako Blahu, nezvolilo do čela výboru štyrikrát. Kotleba je však členom tohto výboru a je taktiež súčasťou brannobezpečnostného výboru.Predsedom Výboru NR SR pre kultúru a médiá je 29-ročný poslanec Kristián Čekovský (OĽaNO). Ten v minulosti patril k štvorici redaktorov RTVS, ktorí boli voči vedeniu telerozhlasu kritickí a s ktorými sa následne RTVS rozhodlo v apríli 2018 nepredĺžiť zmluvy.V kultúrnom výbore parlamentu pôsobí aj bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), zabávač Jozef Pročko (OĽaNO) či poslanci za stranu ĽSNS Stanislav Mizík a Peter Krupa.Mizík mal v minulosti problém s tým, že vtedajší prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenania aj ľuďom židovského pôvodu. Výbor NR SR pre kultúru a médiá pritom má v kompetencii prípravu návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní. Krupa je zasa známy tým, že počas minulého volebného obdobia na rokovania kultúrneho výboru nechodieval.V zdravotníckom výbore pôsobí Monika Kavecká (OĽaNO), ktorá v minulosti stála v čele odborov zdravotných sestier kritizujúcich vtedajšiu vládu Roberta Fica. Kavecká nie je jediný zdravotnícky odborár s politickými ambíciami. O vstup do veľkej politiky sa v minulosti neúspešne pokúšal napríklad Marian Kollár, ktorý stál v roku 2011 na čele akcie hromadných výpovedí lekárov.Parlamentné politické strany si po voľbách podelili výbory v pomere 12 ku 7 v prospech koalície. Predsedu nemá zatiaľ výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Ľudskoprávny výbor vedú do doby zvolenia predsedu jeho podpredsedovia.