mBank garantuje zníženie sadzby o 2 % pri refinancovaní spotrebiteľských úverov

27.5.2021 (Webnoviny.sk) -"V čase pandémie ochorenia Covid-19 sa ľudia snažia čo najviac ušetriť, preto sme sa rozhodli vyjsť im touto jedinečnou ponukou v ústrety. Preniesť k nám možno až desať úverov a klient si nemusí robiť žiadne starosti s papierovaním, dokladaním príjmu alebo s poplatkami navyše. Celý proces je navyše možné vybaviť online z pohodlia domova," vysvetľuje Martin Podolák, riaditeľ produktovej a procesnej divízie mBank Slovensko a Česká republika.Ponuka získania nižšieho úveru sa viaže k refinancovaniu pôžičiek z iných bánk a aj k ich konsolidácii. Pri nastavení novej úrokovej sadzby sa berie do úvahy výška úroku najvyššej prenášanej pôžičky z ktorej sa odpočítajú 2 %. Maximálna výška úroku po refinancovaní je však 9,9 %. Minimálna výška úroku je 3,9 % s poistením splácania pôžičky, bez neho je to 4,9 %. Poistenie úveru teda znižuje úrokovú sadzbu o 1 %.Podmienkou pre refinancovanie úveru je, aby sa jeho výška pohybovala v rozmedzí od 350 do 24 000 EUR a doba splatnosti bola od 12 do 96 mesiacov. S pôžičkou je možné preniesť aj ďalšie záväzky, ako sú kreditné karty či kontokorent.Ponuka potrvá minimálne do 30. júna 2021 a viac informácií je možné nájsť na webe mBank Informačný servis