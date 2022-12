mBank svojim klientom ušetrí až 15 minút týždenne

8.12.2022 (Webnoviny.sk) -Digitálna banka mBank dlhodobo sleduje primárny cieľ, ktorým je zjednodušiť klientom správu ich financií a ušetriť im čo najviac času. Ak strávia menej času riešením svojho bankovníctva, môžu sa viac sústrediť na svoj život a venovať sa aktivitám, ktoré ich bavia a sú pre nich dôležité. To, že sa banke darí tento cieľ napĺňať, potvrdzuje aj jej najnovší prepočet. Podľa neho môžu klienti mBank ušetriť vďaka jej šikovným službám pokojne aj 15 minút týždenne."V mBank veríme, že najdôležitejší je čas našich klientov, a preto sa im ho snažíme ušetriť. Môžu ho vďaka tomu investovať do aktivít, ktoré majú radi a nestratia ho správou svojich financií. Prostredníctvom našej narodeninovej kampane sme sa im chceli poďakovať za ich dôveru a dopriať im trochu času pre seba," hovorí Tereza Froňková, marketingová riaditeľka mBank pre Slovensko a Českú republiku.V rámci kampane pri príležitosti svojich 15. narodenín pripravila mBank pre svojich klientov darčeky, s ktorými môžu naplno využiť práve ušetrený časť. Banka im ako poďakovanie prináša rôzne 15-minútové aktivity: klienti si môžu užiť zaujímavé videá s rôznymi návodmi, vzdelávacie či relaxačné aktivity, tipy na varenie, poviedky či hudobné playlisty na rôzne príležitosti. Na webe banky klienti nájdu viaceré oblasti, z ktorých si svoju 15-minútovú aktivitu môžu vybrať. Či už chcú rozvíjať svoju kreativitu, zapracovať na sebarozvoji, zistiť, ako zefektívniť bežecké tréningy alebo naplánovať výlet, vyberú si podľa svojich aktuálnych preferencií. V prípade, že majú času viac, môžu si, samozrejme, postupne otvoriť všetky darčeky.V predvianočnom období môžu klienti od mBank navyše získať tiež až 60 EUR a užiť si o ďalší darček pohodovejšie Vianoce. Stačí, ak do 15. 12. 2022 svoj online nákup zaplatia novou eKartou a mBank im vo forme cashbacku vráti naspäť na účet celkovo až 60 EUR. Akcia platí pre nových i súčasných klientov banky. Viac informácií nájdete na stránke mBank Za 15 rokov pôsobenia na Slovensku predstavila mBank svojim klientom desiatky nových unikátnych riešení. Mnohé z nich boli zároveň absolútnou novinkou na našom trhu. Medzi tie najnovšie patrí napríklad virtualizácia celého portfólia platobných kariet či predstavenie obľúbenej eKarty , ktorá je určená na bezpečné platby na internete. Viac tipov na šikovné služby banky nájdete na webe mBank Informačný servis