Mbappe dohrával šampionát so zranením chrbta

Francúzsky hráč Kylian Mbappe oslavuje štvrtý gól do bránky Chorvátska vo finálovom zápase Francúzsko - Chorvátsko na MS 2018 vo futbale v Moskve 15. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. júla (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappe hral v semifinále a finále MS 2018 v Rusku so zranením chrbta. Krídelník Paríža Saint-Germain to odhalil v rozhovore pre magazín France Football.citovala 19-ročného Mbappeho agentúra AP.Mbappe pomohol "Les Bleus" na MS k zisku titulu štyrmi gólmi, skóroval aj vo finále proti Chorvátsku (4:2). Podarilo sa mu to ako druhému tínedžerovi v histórii po legendárnom Brazílčanovi Pelém. Ten dal dokonca dva góly ako 17-ročný vo finále MS 1958 proti domácemu Švédsku (5:2).