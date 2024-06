Mbappe si zlomil nos, jeho štart proti Holandsku je otázny

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe utrpel zlomeninu nosa v pondelkovom úvodnom zápase svojho tímu na ME v Nemecku a v ďalších dueloch bude nosiť masku. Dvadsaťpäťročný útočník narazil pri hlavičke v 87. minúte nosom do ramena brániaceho rakúskeho hráča Kevina Dansa a opustil ihrisko so zakrvácaným dresom. Francúzi zvíťazili 1:0.





Mbappeho účasť v piatkovom šlágri skupiny proti Holandsku (21.00 h) je otázna. "Dostane masku, ktorá mu umožní uvažovať o návrate do hry po liečbe," uviedol podľa AFP prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Philippe Diallo, ktorý potvrdil, že Mbappe nebude potrebovať operáciu. Od 1. júla už hráč Realu Madrid opustil ihrisko v 90. minúte, no ešte pred vystriedaním vstúpil po ošetrení na ihrisko, sadol si tesne za postrannú čiaru, za čo videl od hlavného rozhodcu Jesusa Gila Manzana žltú kartu.Tréner Didier Deschamps po pondelkovom zápase nešíril optimizmus: "Je na tom zle. Nie je to malý škrabanec. Je to pre nás čierna škvrna večera," uviedol kormidelník, ktorý dúfa, že kapitán mužstva bude môcť nastúpiť proti Holandsku: "Vždy som hovoril, že francúzsky tím je s Kylianom silnejší."