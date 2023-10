McCarthy bol odvolaný z funkcie, predseda Snemovne reprezentantov po prvý raz neustál hlasovanie o nedôvere

Dohodol sa na krátkodobom financovaní

Uzavrel tajnú dohodu

4.10.2023 (SITA.sk) - Republikánskeho predsedu Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevina McCarthyho odvolali z funkcie. Po prvý raz sa stalo, že predseda Snemovne neustál hlasovanie o nedôvere.Radikálni republikáni hlasovali proti McCarthymu po tom, čo sa dohodol s demokratmi na krátkodobom financovaní vládnych úradov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Za odvolanie lídra republikánskej väčšiny hlasovalo 216 zákonodarcov a 210 bolo proti. V dolnej komore Kongresu má Republikánska strana tesnú väčšinu 221 hlasov, zatiaľ čo demokrati majú 212 hlasov.Hlasovanie inicioval floridský republikánsky kongresman Matt Gaetz. Ten obvinil McCarthyho, že uzavrel tajnú dohodu s Bielym domom o pokračovaní financovania Ukrajiny, proti čomu sú radikálni republikáni, počas víkendových rokovaní o odvrátení platobnej neschopnosti vlády. McCarthy to popiera.Zatiaľ nie je jasné, kto by mohol viesť republikánov v Snemovni reprezentantov. McCarthy uviedol, že už neplánuje znova kandidovať na post predsedu. Dočasným predsedom je v súčasnosti Patrick McHenry zo Severnej Karolíny. Hlasovanie o zvolení nového predsedu je naplánované naKongres má pritom len niečo cez 40 dní na to, aby dosiahol dohodu a vyhol sa potenciálnej vládnej platobnej neschopnosti.