McDonald’s má stále v hľadáčiku nových franšízantov. Prví záujemcovia už zarezávajú v tréningu

Spoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá reštaurácia bola otvorená v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Aktuálne je na Slovensku 33 reštaurácií, z ktorých je 15 v Bratislave a ostatných 18 v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene, Žiline a na diaľničnom úseku R1 smer Beladice. Súčasťou 25 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. V tomto roku predstavila značka McDonald's na Slovensku prvé reštaurácie z konceptu reštaurácií novej generácie. Do konca roku 2020 budú mať zavedený tento inovatívny koncept všetky reštaurácie na Slovensku. V ankete Najzamestnávateľ roka za rok 2018 sa spoločnosť McDonald‘s Slovensko umiestnila na 1. mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo, ktoré obhájila aj v roku 2019. Nedávno spoločnosť spustila v hlavnom meste v 4 vybraných reštauráciách aj doručovaciu službu McDelivery.

Na Slovensku rozšíril McDonald´s v posledných mesiacoch sieť svojich reštaurácií na 33, pričom 13 z nich aktuálne patrí franšízantom, vrátane prvej reštaurácie pri diaľnici R1 smer Beladice. Po úvodnej júnovej výzve z minulého roka postúpili do ročného prevádzkového tréningu do dnešného dňa už 4 uchádzači, ktorí by mali približne koncom leta získať licencie pre prevádzkovanie svojich reštaurácií McDonald´s. V pláne má spoločnosť postupne predávať existujúce reštaurácie ďalším záujemcom. V hre sú pre nich aj nové reštaurácie, ktoré bude McDonald´s postupne otvárať. Prax v gastronómii nie je vôbec nutná."Naša značka napreduje. Neustále zlepšujeme našu ponuku jedál, skvalitňujeme služby, nebránime sa technologickým inováciám. Tým všetkým zlepšujeme celkovú zákaznícku skúsenosť. Aj to je dôvod, prečo plánujeme otvárať ďalšie reštaurácie v koncepte reštaurácií novej generácie. Tým nielenže zvyšujeme komfort pre našich zákazníkov, ale urýchľujeme i servis. Navyše, prevádzkovanie v tomto koncepte je aj ohľaduplnejšie k životnému prostrediu," povedalHoci prax pre záujemcov, ktorí chcú získať licenciu, nie je podstatná, chýbať im nesmie podnikateľský duch, ekonomické zručnosti a schopnosť viesť tím ľudí. Podmienkou je tiež finančná predispozícia v podobe vstupného kapitálu, ktorá by mala začínať na sume od 400 000 eur. Táto finančná zábezpeka je potrebná na vybavenie reštaurácie.Spoločnosť McDonald´s si ako spoľahlivý partner a líder v segmente gastronómie uvedomuje, že úspešnosť spočíva v snahe udržiavať a zlepšovať ziskovosť každej reštaurácie. Výška úvodného kapitálu však nemusí žiadneho záujemcu odrádzať. "Systém našej franšízy je na trhu úspešne etablovaný už niekoľko desiatok rokov. McDonald´s je spoľahlivý partner, preto má nový franšízant možnosť vykryť väčšiu časť počiatočnej investície aj úverovou formou. Ide o 60 percentnú časť z celkovej hodnoty reštaurácie. Tá v priemere môže stáť 1 milión eur, čo nie je v tomto segmente bežné. Je to nesporne veľkým benefitom, pre ktorý sa novému franšízantovi oplatí investovať do tohto partnerstva," vysvetľuje M. Hrabko. Dopĺňa tiež, že investícia do franšízy je dlhodobá, nakoľko zmluva sa uzatvára na obdobie až 20 rokov. Návratnosť sa pohybuje na úrovni 15 až 20 percent, čo je v praxi približne obdobie 5 až 7 rokov. "Navyše, franšízant nemusí riešiť žiadny marketing, či propagáciu značky. To všetko preňho zabezpečuje materská firma," hovorí M. Hrabko."Prevádzkový tréning musí absolvovať každý vybraný záujemca ešte pred získaním konkrétnej reštaurácie. Tréning trvá zhruba 8 až 12 mesiacov. Počas neho získa všetky potrebné informácie a zručnosti pre prevádzku vlastnej reštaurácie. Prejde prakticky všetkým. "Má taktiež nárok na mzdu ako zamestnanec reštaurácie, pričom ho tréning nič nestojí," dopĺňa M. Hrabko.Až po absolvovaní prevádzkového tréningu ponúkne McDonald's potenciálnemu franšízantovi konkrétnu reštauráciu a podmienky jej odkúpenia alebo otvorenia. Celý proces až po ukončenie výberového konania trvá 12 – 14 mesiacov. Aj potom má nový franšízant vždy k dispozícii skúseného konzultanta, ktorý mu je každý deň nápomocný pri riešení prevádzkových problémov.Značka McDonald's je už viac ako polstoročie lídrom v oblasti svojho podnikania. Neustále napreduje, zdieľa know-how a inovácie, ktoré fungujú globálne.V rámci nastavenia vzájomných férových obchodných podmienok a partnerstva spoločnosť netají, že po získaní licenčnej zmluvy, franšízant uhrádza materskej firme mesačné poplatky, ktoré predstavujú objem 10 až 20 percent z celkových tržieb reštaurácie, a to podľa atraktivity lokality a trhového potenciálu. Potom je to 5 percentný poplatok za používanie značky a 5 – 6 percent z tržieb na marketingovú podporu. Každý záujemca sa o možnosti získania svojej vlastnej McDonald´s reštaurácie dozvie viac na McDonald´s stránke , kde je možné vyplniť formulár.