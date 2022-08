McDonald’s opäť otvorí svoje prevádzky na Ukrajine, ide o snahu aspoň symbolicky navodiť pocit normálneho života

Postupné otváranie prevádzok

Značné škody na ekonomike

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Americká spoločnosť McDonald's začne v najbližších mesiacoch opätovne otvárať svoje reštaurácie na Ukrajine. Ide o symbol návratu vojnou ničenej krajiny k určitej forme normálneho stavu a o prejav podpory zo strany americkej firmy, ktorá odišla z Ruska.Firma svoje ukrajinské reštaurácie zatvorila pred takmer šiestimi mesiacmi na začiatku ruskej invázie, ale naďalej vypláca mzdy viac ako 10-tisíc zamestnancom v krajine.McDonald's vo štvrtok uviedol, že začne postupne otvárať niektoré reštaurácie v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a na západe Ukrajiny.„Mali sme s našimi zamestnancami rozsiahle diskusie, pričom prejavili silnú túžbu vrátiť sa do práce," povedal viceprezident spoločnosti McDonald's pre zahraničné trhy Paul Pomroy. „V ostatných mesiacoch zosilnelo presvedčenie, že to podporí slabý, ale dôležitý pocit normálneho stavu," dodal.Vojna ukrajinskú ekonomiku vážne poškodila a obnovenie podnikania hoci len v obmedzenom rozsahu by jej pomohlo.Medzinárodný menový fond očakáva, že ukrajinská ekonomika sa v tomto roku zmenší o 35 percent. McDonald's má na Ukrajine 109 reštaurácií, ale vo štvrtok nepovedal, koľko z nich opäť otvorí.