McDonald’s poskytol pomoc záchranárskym zložkám na celom Slovensku. Zamestnanci McDonald’s obsluhujú v rúškach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2020 (Webnoviny.sk) -Od soboty 20. marca zabezpečuje spoločnosť McDonald´s celodennú stravu pre 25 príslušníkov pohraničnej kontroly. Ide o 4 hraničné priechody s Rakúskom a Maďarskom (oba hraničné priechody Bratislava – Kitsse, Bratislava – Berg, Bratislava – Jarovce). Nakoľko si McDonald’s uvedomuje náročnosť práce, ktorou nepretržite pomáhajú verejnosti všetky slovenské policajné zbory, mestská polícia, hasiči a záchranné zložky, ponúka aj im kávu alebo nápoj na výdajových okienkach McDrive zadarmo. V aktuálnej situácii za sprísnených opatrení ide o 22 prevádzok po celom Slovensku, kde McDonald‘s obsluhuje prostredníctvom McDrive. "Policajný zbor chce aj touto formou poďakovať spoločnosti McDonald’s Slovakia za pomoc najmä vo forme 25 balíčkov raňajok, obedov a večerí, ktoré poskytujú nasledujúcich desať dní policajtom na hraničných priechodoch v Bratislave," poďakovanie vyjadrilMedzi bežné ochranné pomôcky pribudli vo všetkých reštauráciách McDonald´s ďalšie, bez ktorých sa v súčasnosti za sprísnených opatrení nezaobíde ako príprava jedál, tak aj jeho výdaj. Všetci zamestnanci sú preto vybavení ochrannými rúškami a rukavicami.Spoločnosti McDonald´s sa podarilo zabezpečiť ochranné pomôcky aj vďaka franšízantom a kolegom, ktorí si rúška ušili aj sami. "Veľmi si vážime a ďakujeme aj naším franšízovým partnerom a zamestnancom za ich pracovné nasadenie i vynaliezavosť v tejto zložitej dobe," dodávaSpoločnosť McDonald´s už od začiatku šírenia vírusu COVID-19 sprísnila vo svojich reštauráciách celý rad hygienických opatrení: častejšia hygiena a dezinfekcia rúk, častejšia dezinfekcia dotýkaných povrchov, zvýšená frekvencia sanitácie a čistenia celej prevádzky spolu s minimalizáciou kontaktu pri výdaji jedla cez výdajové okienko McDrive. Pri práci s potravinami platí striktná hygiena rúk a používanie rukavíc."Zabezpečenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia pre našich zamestnancov je pre nás kľúčová samozrejmosť. Preto sme radi, že aj napriek zložitej situácii na trhu s ochrannými pomôckami sa nám ich podarilo spoločne zabezpečiť dostatočné množstvo pre všetkých kolegov v reštauráciách s výdajným okienkom," povedalaMcDonald’s na Slovensku plne rešpektuje uznesenie vlády SR a od minulej nedele majú všetky reštaurácie uzatvorený interiérový priestor pre zákazníkov. Z celkového počtu 34 reštaurácií na Slovensku, momentálne ponúka svoje služby 22 prevádzok pre McDrive od 6.00 do 20.00 hod.V Bratislave zároveň pribudli k štyrom pilotne spusteným reštauráciám aj dve nové prevádzky s možnosťou McDelivery, odkiaľ je doručenie ku dverám zákazníkov zadarmo. Šesť reštaurácií v hlavnom meste doručuje jedlo cez McDelivery v čase od 10.30 do 19.45 hod. Dovoz jedla je z reštaurácií na Prievozskej, Budatínskej, Račianskej ulici, z Auparku, Avionu a z námestia SNP. Novinkou je aj možnosť prevzatia jedla bez vstupu do prevádzky v reštauráciách na Námestí SNP a v Košiciach na Plavárni.Informácie o reštauráciách so službou McDrive nájdu zákazníci v mobilnej aplikácii alebo na webovej stránke McDonald’s a doručovaciu službu McDelivery aj na stránke alebo v aplikácii doručovacieho partnera WOLT.Informačný servis