McDonald’s pripravil veľké prekvapenie nielen pre deti ako Surprise Happy Meal 40

Cowboy McNugget (McDonald's): 1988



Fireman McNugget (McDonald's): 1988



Mail Carrier McNugget (McDonald's): 1988



Hamburger Changeable (McDonald's): 1989



Grimace (McDonald's): 1990



Dino Happy Meal Box Changeable (McDonald's): 1991



McDonald 'Hot Wheels Thunderbird (Mattel): 1993



Hamburglar (McDonald's): 1995



Power Rangers (Hasbro): 1995



Space Jam Bugs Bunny (Warner Brothers): 1996



Patti the Platypus (Tie Beanie Baby): 1997



Tamagotchi (Bandai): 1998



My Little Pony (Hasbro): 1998



Furby (Hasbro): 1999



Hello Kitty (Sanrio): 2013



Zoznam reštaurácií McDonald's na Slovensku, kde budú retro hračky dostupné:







1. McDonald´s Trnava, Hlboká ulica 4





2. McDonald´s Nitra, Bratislavská cesta 1





3. McDonald´s Žilina, Dubeň, Vysokoškolákov 52





4. McDonald´s Avion, Ivánska cesta 14





5. McDonald´s Trenčín, Belá 17CD





6. McDonald´s Bratislava Eurovea, Pribinova 8





7. McDonald´s Zvolen, Obchodná 9







O spoločnosti McDonald´s Slovensko

4.11.2019 (Webnoviny.sk) - Pred 40 rokmi predstavil McDonald's v USA svoju prvú hračku ako súčasť Happy Meal detského menu. V rámci oslavy tohto okrúhleho výročia prináša najväčšia sieť reštaurácií limitovanú edícius niektorými najpopulárnejšími hračkami z ponuky Happy Meal, z ktorých sa tešili počas minulých štyroch desaťročí dnes už "veľké deti” takmer po celom svete. Táto exkluzívna edícia hračiek môže potešiť nielen súčasných malých zákazníkov, ale aj vášnivých zberateľov vo viac ako 90 krajinách sveta. Na Slovensku budú tieto hračky dostupné v 7 vybraných reštauráciách už od 4. novembra až do vypredania zásob."Happy Meal sa od zaradenia do ponuky rýchlo stalo synonymom našej značky”, hovorí Chris Kempczinski, generálny riaditeľ spoločnosti McDonald's. "Dnes táto ikonická červená krabička evokuje ročne u milliard rodín z celého sveta príjemné a trvalé spomienky,” dodáva.Happy Meal bol v júni v roku 1979 predstavený na celoštátnej úrovni v USA. Prvé Happy meal boxy mali podobu ozdobnej škatuľky, ktoré obsahovali rôzne hračky v tvare postavičiek zo sveta McDonaldland. Globálne zasiahol Happy Meal fenomén 38 000 reštaurácií vo viac než 100 krajinách sveta. Ikonická hračka stále predstavuje láskyplné spojenie symbolu prekvapenia, hravosti a zábavy."Rodičia nám vravia ako s láskou spomínajú na svoje obľúbené hračky," povedal Colin Mitchell, Senior Vice President spoločnosti McDonald's z globálneho marketingu. "Spoločné rozbalenie škatuľky Surprise Happy Meal prináša skutočný okamih vzájomnej radosti rodičov a detí. Dúfame, že tieto hračky zostanú vecou, na ktorú si radi spomenú budú, si ju vážiť," dodáva C. Mitchell.Zákazníci si môžu počas časovo obmedzenej akcie vybrať s pätnástich hračiek:Slovenské menu pre najmenších dnes obsahuje burger, wrap s kuracím mäsom, alebo kuracie nugetky. Z príloh možno vyberať nielen hranolčeky, ale tiež záhradný šalát, alebo jogurt s ovocím a můsli. V minulom roku McDonald's vyhlásil, že chce do roku 2022 dosiahnuť ďalšie zníženie hodnôt, a to v počte kalórií a podielu obsahu tuku, soli a sacharidov. Čo sa týka energetickej hodnoty detského menu na Slovensku, tak 99 % zo všetkých 105 tuzemských kombinácií obsahuje menej než 600 kilokalórií.Od roku 2013 predala spoločnosť McDonald's v rámci ponuky Happy Meal po celom svete viac ako 6,4 miliardy kusov ovocia, zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov a vody. Zo záväzku sa stal globálny cieľ pre Happy Meal, ktorý spoločnosť vyhlásila v roku 2018.Na začiatku tohto roka McDonald's na Slovensku navyše uviedol možnosť vymeniť pri objednávaní hračku za knižku – aktuálne si môžu malí zákazníci prečítať edíciu kníh od spisovateľky Cressidy Cowell s názvom Dvojčatá Kučerové a ich dobrodružstvá.Hračky z retro kolekcie budú v 7 vybraných reštauráciách na Slovensku k dispozícii iba počas víkendu od 9. a 10. novembra až do vypredania zásob. Nenechajte si preto túto jedinenčnú ponuku ujsť, aby sa aj k vám dostala jedna z týchto obľúbených retro hračiek!Spoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá reštaurácia bola otvorená v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Aktuálne je na Slovensku 31 reštaurácií, z ktorých je 15 v Bratislave a ostatných 16 v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene a Žiline. Súčasťou 23 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. V tomto roku predstavila značka McDonald's na Slovensku aj prvé reštaurácie z konceptu reštaurácií novej generácie. Do konca roku 2020 budú mať zavedený tento inovatívny koncept všetky reštaurácie na Slovensku. V ankete Najzamestnávateľ roka za rok 2018 sa spoločnosť McDonald‘s Slovensko umiestnila na 1. mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo.McDonald’s vydáva limitovanú edíciu Surprise Happy Meal 40 (fotogaléria)Inzercia