McDonald’s prispôsobuje svoje reštaurácie aj pre peších zákazníkov. Prejdite sa k McWalk pre svoje obľúbené jedlo

Všetci zamestnanci nosia rúška.



Pri práci v kuchyni používajú jednorazové rukavice.



Zvýšená frekvencia pravidelného umývania a dezinfekcie rúk sú samozrejmosťou.



Displeje, pokladne, či tlačidlá sa čistia a dezinfikujú pravidelne vo zvýšenej miere vrátane všetkého, čoho sa dotýkajú.



Kuriérom McDelivery sa odovzdáva jedlo bezkontaktne.



Preferujú sa bezkontaktné platby. Pre zvýšenie osobnej ochrany môže pokladník v McDrive preberať hotovosť v rukaviciach.





22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť McDonald's zareagovala proaktívne na novú situáciu povinne zatvorených reštaurácií. Hoci je táto obľúbená značka dostupná zákazníkom vďaka službám McDrive a McDelivery, pribudla v týchto dňoch novinka v podobe McWalk. Ide o novú službu výdaja jedál a nápojov zo špeciálne upravených okienok pre peších zákazníkov. Aktuálne McWalk ponúka dvanásť slovenských reštaurácií McDonald's na Slovensku.McWalk je služba, ktorá je prispôsobená peším zákazníkom, no reštaurácie s dobrou dostupnosťou a kapacitou parkoviska môžu prostredníctvom McWalk slúžiť aj ako alternatíva k McDrive. Taktiež je služba prispôsobená vysokým bezpečnostným a hygienickým štandardom spoločnosti McDonald's. Hovorí"Dopyt po našom jedle je aj v čase uzavretých interiérov našich reštaurácií. Nie každý zákazník môže však k nám prísť autom a, naopak, z bezpečnostných dôvodov si nie vždy môže peší zákazník prevziať jedlo cez McDrive. McWalk je prispôsobený aj pre tých hostí, ktorí chcú jedlo skonzumovať na mieste. Jednoducho, zaparkujú auto na parkovisku, objednajú si jedlo cez okienko vo vchodových dverách a potom si ho v kľude môžu vychutnať vo vozidle. Takto proaktívne a rýchlo sme zareagovali na súčasnú situáciu, aby sme sprístupnili obľúbený Mekáč pre všetkých našich zákazníkov."Pôvodné sklenené vstupné dvere do reštaurácie McDonald’s sú pre účely McWalk doplnené o špeciálne okienko pre objednanie a výdaj jedla a nápojov. Pri jednom z dvoch okienok si zákazník jedlo objedná a zaplatí, pri ďalšom mu ho odovzdá druhý zamestnanec. "V rámci prispôsobovania našich služieb pre peších zákazníkov cez McWalk je prioritou bezpečnosť našich zákazníkov a dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a vydaných opatrení na ochranu obyvateľov proti zamedzeniu šírenia korona vírusu. Pevne veríme, že nová služba McWalk bude pozitívnou zákazníckou skúsenosťou, a to aj v ďalších našich reštauráciách. Tešíme sa však hlavne na deň, kedy budeme môcť privítať zákazníkov pri znovuotvorení našich prevádzok," dodávaMomentálne je možnosť využiť službu McWalk v týchto slovenských reštauráciách:McDonald’s na Slovensku plne rešpektuje uznesenie vlády SR. Podľa platných opatrení majú všetky reštaurácie uzatvorený interiérový priestor pre zákazníkov. Z celkového počtu 34 reštaurácií na Slovensku, momentálne ponúka svoje služby 25 prevádzok pre McDrive od 6.00 do 20.00 hod.Bratislavčania majú zároveň možnosť využiť doručenie jedla už z niekoľkých reštaurácií McDonald's až domov prostredníctvom služby McDelivery. Sedem reštaurácií v hlavnom meste doručuje jedlo bez poplatku za doručenie cez McDelivery v čase od 10.30 do 19.45 hod. Dovoz jedla je z reštaurácií na Prievozskej, Budatínskej, Račianskej ulici, z Auparku, Avionu, námestia SNP a z reštaurácie v Lamači. Jedlo si môžu zákazníci prevziať bez vstupu do prevádzky aj z reštaurácie v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall.Aktualizované informácie o reštauráciách so službou McDrive nájdu zákazníci v mobilnej aplikácii alebo na webovej stránke McDonald’s a doručovaciu službu aj na stránke alebo v aplikácii doručovacieho partnera WOLT. Sledujte stránku s dostupnosťou služieb na tejto stránke. Spoločnosť McDonald's už od začiatku šírenia vírusu COVID-19 zaviedla vo svojich reštauráciáchopatrení, ktoré sú teraz vo všetkých reštauráciách McDonald'sInformačný servis