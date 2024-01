McDonald’s zvíťazil v prestížnej ankete Najzamestnávateľ 2023. Potvrdil svoje líderstvo v segmente

Stabilita, flexibilita a profesijný rast

Podpora zamestnancov je kľúčová

Dôraz na hodnoty

26.1.2024 (SITA.sk) -Celonárodná anketa portálu Profesia každoročne oceňuje najatraktívnejšie firmy pôsobiace na slovenskom trhu z pohľadu zamestnancov či potenciálnych uchádzačov o prácu. Po dvoch druhých miestach za roky 2022 a 2021, a predchádzajúcich troch prvenstvách v rade, McDonald's tento rok opäť potvrdil líderstvo v gastro segmente."Sme nesmierne pyšní na to, že sa nám podarilo získať prvé miesto v ankete Najzamestnávateľ 2023 a obstáť v silnej konkurencii ďalších veľkých i lokálnych gastro spoločností na trhu. Ocenenie od verejnosti, zamestnancov a uchádzačov o prácu je pre nás poctou i záväzkom v neustálom napredovaní a napĺňaní našich cieľov a firemných hodnôt. Spokojnosť našich zamestnancov, či už v reštauráciách alebo kanceláriách, je pre nás nesmierne dôležitá, keďže práve oni sú kľúčom k udržaniu našej vedúcej pozície na trhu a kvality našich produktov a služieb. To sa následne odzrkadľuje v spokojnosti našich zákazníkov a v príjemnej atmosfére v našich reštauráciách," uviedlaSpoločnosť dlhodobo dokazuje, že sa dokáže prispôsobovať neustále sa meniacim podmienkam na trhu práce a je jedným z najstabilnejších a najspoľahlivejších zamestnávateľov v gastro sektore. Vďaka expanzii a novým licenčným partnerom je najväčším prevádzkovateľom reštaurácií na Slovensku. Momentálne prevádzkuje 43 reštaurácií, pričom ich počet každým rokom narastá.Obľúbený reťazec s 28-ročnou tradíciou na slovenskom trhu zabezpečuje nielen stabilitu, ale aj napredovanie - pracovníci majú jedinečnú príležitosť postupovať v kariére v rámci spoločnosti. McDonald's je vyhľadávaný aj vďaka flexibilným pracovným podmienkam. Ponúka rôzne formy úväzkov, čo otvára dvere študentom, mamičkám či oteckom na rodičovskej dovolenke, osobám so zdravotným znevýhodnením, aj seniorom.Spoločnosť ponúka svojim zamestnancom zaujímavé benefity – medzi tie najviac obľúbené patrí karta so zľavami na produkty a služby v rámci firmy, ako aj individuálne bonusy a odmeny pri pracovných a životných jubileách, alebo za hospodárske výsledky. Na pracovisku majú zamestnanci v reštauráciách k dispozícii oddychovú miestnosť, ako aj ovocie či stravu nad rámec zákona. Samozrejmosťou sú pravidelné zamestnanecké eventy, napríklad McFamily Deň plný aktivít a športu.McDonald's kladie veľký dôraz na vzdelávanie, svojim zamestnancom preto poskytuje podporu vo forme školení a kurzov na posilnenie rôznych zručností. Príležitosť získať pracovné miesto v spoločnosti majú aj uchádzači bez predchádzajúcich skúseností v gastronómii. Kritériom pre úspech vo výberovom procese sú osobné kvality a chuť pracovať v tíme. Pri nástupe prechádza každý zamestnanec úvodným tréningom, ktorý ho dôkladne zaškolí na konkrétnu pozíciu. Pre nováčikov je tiež pripravený "onboarding" proces na mieru, pre čo najľahšie začlenenie na pracovisko. Zamestnanci tiež využívajú tréningy na zlepšovanie svojich zručností alebo online webináre zamerané na podporu osobného wellbeingu na rôzne aktuálne témy.Firma kladie veľký dôraz na podporu zdravej firemnej kultúry, ktorá stojí na hodnotách, spolupráci, rovnosti, diverzite a inklúzii. V týchto témach aj zamestnancov pravidelne vzdeláva pre zabezpečenie čo najviac rešpektujúceho prostredia.Napriek tomu, že McDonald's je jednou z najúspešnejších spoločností na svete, snaží sa pristupovať k podnikaniu s dôrazom na lokálne špecifiká a potreby komunít. Spoločensky zodpovedné aktivity sú významnou súčasťou pôsobenia McDonald's na Slovensku. Patria medzi ne napríklad upratovacie hliadky TRASH PATROLS a pravidelné zapájanie sa do iniciatív Upracme Slovensko a Naše mesto, charitatívna nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities alebo McDonald's Cup, ktorý podporuje aktívny pohyb detí v komunitách už 25 rokov.Informačný servis