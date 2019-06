McDonald´s dáva do hry nové franšízy

-

hovorí: "Sieť našich reštaurácií je na Slovensku veľmi obľúbená. Môžem povedať, že jej obľúbenosť rastie. Sú na to aj pádne dôvody. McDonald´s neustále vylepšuje svoju ponuku jedál, skvalitňuje svoje produkty i služby, modernizuje, otvára sa novým technológiám v prospech zvýšeného komfortu pre zákazníka. Dopyt po McDonalde tu jednoducho stále je. Je veľký a my chceme tento potenciál využiť aj rozširovaním našej siete."Na Slovensku má McDonald´s aktuálne 30 reštaurácií, z toho 10 je v rukách franšízantov."Následne jeStratégia nových lokácií zohľadňuje okrem iného dôležitý aspekt, že"Kto má záujem o prevádzkovanie našej franšízy, musí byť kapitálovo silným jedincom. Záujemca by mal disponovať finančnými prostriedkami alebo aktívami v objemeČím v lepšej finančnej kondícii je, tým väčšie možnosti má pre rýchlejší rozvoj." Financie však nemusia nových záujemcov odrádzať: "Systém našej franšízy je na trhu úspešne etablovaný niekoľko desiatok rokov. McDonald´s je spoľahlivým partnerom, preto má nový franšízantTo je nesporne veľkým benefitom, pre ktorý sa novému franšízantovi oplatí investovať práve do spolupráce s nami,"Franšíza McDonald´s je dlhodobou investíciou. Zmluva sa uzatvára na 20 rokov, pričom je možné previesť ju na potomkov druhej generácie. "V Čechách franšízanta druhej generácie už máme. V ostravskej franšíze odkúpil syn licenciu od otca pred 5 rokmi a pokračuje v úspešnom biznise ďalej v troch prevádzkach,"O franšízu sa môže uchádzať prakticky ktokoľvek."Skôr ide o to,Mal by mať podnikateľského ducha, mal by byť orientovaný na zákazníkov, mal by byť zdatný v komunikácii i vo finančných záležitostiach, mal by mať záujem o každodennú prevádzku reštaurácie a mal by dobre viesť svojich zamestnancov.Ten trvá zhruba 9 až 12 mesiacov, v rámci ktorého získa všetky potrebné informácie a zručnosti na prevádzku vlastnej reštaurácie. Záujemca za tréning neplatí. Dostáva však regulárne mzdu ako bežný zamestnanec reštaurácie. " Až po absolvovaní tréningu ponúkne McDonald´s potenciálnemu franšízantovi konkrétnu reštauráciu a podmienky jej odkupu. Celý proces až po ukončenie výberového konania trvá tým pádom 12 – 14 mesiacov."Značka McDonald´s je už viac ako polstoročie lídrom vo svojom segmente. Neustále napredujeme, modernizujeme sa, zdieľame know-how a inovácie, ktoré fungujú globálne.Pre podnikateľské otázky má k dispozícii nášho konzultanta, ktorý mu je každý deň nápomocný pri riešení problémov prevádzky. Franšízant nemusí riešiť žiadny marketing či propagáciu značky. To všetko preňho zabezpečuje materská firma."V priebehu trvania licenčnej zmluvy platí franšízant materskému McDonalduktoré predstavujú objem zhruba 10 až 20% z celkových tržieb reštaurácie (podľa atraktivity lokality a trhového potenciálu reštaurácie), ďalej to je 5 – percentný poplatok za používanie značky a 5 – 6% z tržieb za marketingové služby.Inzercia