McDonald´s mení podobu Na rovinu Tour

Ako zákazníkom priblížiť dodávateľov McDonald´s

Slovenský zákazník sa stretne s hyperrealitou po prvýkrát

V boji proti mýtom

HARMONOGRAM NA ROVINU TOUR







Košice, Košické Benátky

4.5.2019





Liptovský Mikuláš, Tatralandia

5.5.2019





Banská Bystrica, Europa SC

11.5.2019





Humenné, Námestie Slobody

12.5.2019





Zvolen, TESCO Obchodná

18.5.2019





Trnava, Trojičné námestie

19.5.2019





Nové Zámky, Hlavné námestie

25.5.2019





Bratislava, Eurovea

26.5.2019





Poprad, Námestie sv. Egídia

3.8.2019





Žilina, Nám. Andreja Hlinku

4.8.2019





Prešov, EC Eperia

10.8.2019





Martin, Námestie SNP

11.8.2019





Nitra, Svätoplukovo námestie

17.8.2019





Prievidza, Námestie Slobody

18.8.2019





Bratislava, Bory Mall

24.8.2019





Trenčín, Mierové námestie

25.8.2019







O spoločnosti PBRDigital

Z troch desiatok dodávateľov, ktoré McDonald´s predstavuje na svojom webe, sa v hyperrealite spoločnosť zamerala na dodávateľov a spracovateľov hovädzieho mäsa. Návštevníci Na rovinu tour sa pri prehliadke prostredníctvom okuliarov pre virtuálnu realitu zoznámia s chovom kráv pre McDonald´s, nahliadnu do závodu na spracovanie mäsa a na záver aj do kuchyne samotnej reštaurácie. "Sme burgrová reštaurácia a hovädzie mäso je samozrejme našou základnou surovinou. Vďaka využitiu moderných technológií môžeme návštevníkom Na rovinu Tour predstaviť takmer celý proces, ktorým mäso pre naše burgre prechádza, a to behom asi šiestich minút," vysvetlilaMcDonald´s bude návštevu kamiónu podporovať aj kampaňou na svojich sociálnych sieťach.McDonald´s je prvou firmou, ktorá využíva hyperrealitu v komunikácii so slovenským zákazníkom. Na rozdiel od dnes už pomerne rozšírenej virtuálnej reality, si návštevníci Na rovinu Tour prostredie nielen prehliadnu, no niektoré prvky zažijú aj prostredníctvom všetkých zmyslov. "Ako hyperrealitu označujeme multimediálny a interaktívny program, ktorý prehliadku virtuálneho prostredia obohacuje kombináciou so skutočnými prvkami. VR okuliare majú špeciálny senzor na snímanie pohybu rúk a každý návštevník tak môže "nechať ožiť" jednotlivé kulisy. Na niektoré z nich si bude môcť i siahnuť, a to v skutočnom i virtuálnom prostredí. To je na tejto aplikácii asi najväčšou pridanou hodnotou – interakcia užívateľa s fyzickým priestorom," vysvetľujeĎalšou unikátnosťou tohto konceptu hyperreality je predovšetkým to, že návštevník má vďaka použitej technológii úplnú voľnosť pohybu. To zabezpečuje bezdrôtové VR zariadenie a senzory pohybu, ktoré pokrývajú celú scénu s hyperrealitou a sledujú pozíciu človeka v priestore. To umožňuje, aby jeho telo a mozog boli v súlade. Vo virtuálnej realite, ktorú bežne poznáme, je častým problémom, že VR zážitok je len statický alebo je obmedzený na veľmi malý priestor. Oči užívateľa registrujú síce vo virtuálnej realite nejaký pohyb, avšak jeho telo je statické.upresňuje: "Oči vidia pohyb a predávajú túto informáciu do mozgu. Senzor pohybu tela, ktorý sa nachádza v strednom uchu, však zostáva v kľude, pretože telo nemá možnosť sa hýbať. Tým pádom dochádza ku konfliktu v tom, čo vníma mozog a čo robí telo, čo môže niektorým ľuďom spôsobovať nevoľnosť. Hyperrealita, ktorú sme vyvinuli, však pohyb užívateľa umožňuje, a preto sa v nej cíti príjemne a hlavne prirodzene."Kamión Na rovinu Tour na svoju trasu po slovenských mestách vyštartoval po prvýkrát v roku 2016. Cieľ akcie sa počas 4 rokov nezmenil. McDonald´s sa na svojich cestách snaží bližšie predstavovať svojich dodávateľov, ktorí sú vo väčšine lokálni a tiež vysvetľuje a na pravú mieru uvádza rôzne mýty, ktoré sú s McDonald´s spojené. "Už niekoľko rokov sa snažíme našich zákazníkov o všetkom, čo sa u nás deje, transparentne informovať. K jednotlivým dodávateľom ich, bohužiaľ, všetkých vziať na návštevu nemôžeme, a tak sme sa rozhodli našich partnerov do slovenských a českých miest priviesť takto virtuálne. Okrem aktivít v interiéri kamiónu máme tiež pripravenú ochutnávku nášho grilovaného mäsa i zábavné a náučné aktivity pre celú rodinu," pozýva na podujatie širokú verejnosť Zuzana Svobodová z McDonald´s.PBRDigital je technologická spoločnosť, ktorá sa zameriava na tvorbu obsahu vo virtuálnej realite. Na trhu existuje od roku 2011. Špecializuje sa predovšetkým na vývoj klientskych VR aplikácií na mieru a na produkciu profesionálnych 360° videí, ktoré firma často implementuje aj do vytváraných aplikácií. PBRDigital je jediným výrobcom kartónových VR okuliarov PanoBoard v Čechách a na Slovensku. VR aplikácie od PBRDigital využívajú klienti najčastejšie pre účely HR, na tréningy nových zamestnancov, prezentácie developerských projektov, ako zábavný prvok na firemných eventoch, skrátka všade tam, kde je potrebné komunikovať obsah celkom novým a atraktívnym spôsobom.